23. augusta 2025

Pri nehode turistického autobusu v USA zomrelo päť ľudí


Päť pasažierov zahynulo pri nehode autobusu, keď sa po návšteve Niagarských vodopádov vracali do New Yorku. Nehoda sa stala 40 kilometrov východne od amerického mesta Buffalo. Informovala o tom polícia štátu New ...



ny_bus_crash_02706 676x452 23.8.2025 (SITA.sk) - Päť pasažierov zahynulo pri nehode autobusu, keď sa po návšteve Niagarských vodopádov vracali do New Yorku. Nehoda sa stala 40 kilometrov východne od amerického mesta Buffalo. Informovala o tom polícia štátu New York.


Predpokladá sa, že vodič na chvíľu nevenoval pozornosť jazde a stratil kontrolu nad vozidlom, povedal v piatok večer na mieste nehody veliteľ polície štátu New York major Andre Ray.

V čase havárie bolo na palube autobusu päťdesiatštyri ľudí, informovali americké médiá.


Zdroj: SITA.sk - Pri nehode turistického autobusu v USA zomrelo päť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

