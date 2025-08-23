|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 23.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Filip
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. augusta 2025
Pri nehode turistického autobusu v USA zomrelo päť ľudí
Tagy: Nehoda autobusu Turisti
Päť pasažierov zahynulo pri nehode autobusu, keď sa po návšteve Niagarských vodopádov vracali do New Yorku. Nehoda sa stala 40 kilometrov východne od amerického mesta Buffalo. Informovala o tom polícia štátu New ...
Zdieľať
23.8.2025 (SITA.sk) - Päť pasažierov zahynulo pri nehode autobusu, keď sa po návšteve Niagarských vodopádov vracali do New Yorku. Nehoda sa stala 40 kilometrov východne od amerického mesta Buffalo. Informovala o tom polícia štátu New York.
Predpokladá sa, že vodič na chvíľu nevenoval pozornosť jazde a stratil kontrolu nad vozidlom, povedal v piatok večer na mieste nehody veliteľ polície štátu New York major Andre Ray.
V čase havárie bolo na palube autobusu päťdesiatštyri ľudí, informovali americké médiá.
Zdroj: SITA.sk - Pri nehode turistického autobusu v USA zomrelo päť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Predpokladá sa, že vodič na chvíľu nevenoval pozornosť jazde a stratil kontrolu nad vozidlom, povedal v piatok večer na mieste nehody veliteľ polície štátu New York major Andre Ray.
V čase havárie bolo na palube autobusu päťdesiatštyri ľudí, informovali americké médiá.
Zdroj: SITA.sk - Pri nehode turistického autobusu v USA zomrelo päť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nehoda autobusu Turisti
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Požiar v Mukačeve pri maďarských hraniciach uhasili na tretí deň po ruskom útoku
Požiar v Mukačeve pri maďarských hraniciach uhasili na tretí deň po ruskom útoku
<< predchádzajúci článok
Do parlamentu bol predložený návrh na zmenu zákona o meste Košice, priniesť by mal viac mestských poslancov aj tretieho viceprimátora – FOTO
Do parlamentu bol predložený návrh na zmenu zákona o meste Košice, priniesť by mal viac mestských poslancov aj tretieho viceprimátora – FOTO