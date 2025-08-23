|
Sobota 23.8.2025
Meniny má Filip
|Denník - Správy
23. augusta 2025
Požiar v Mukačeve pri maďarských hraniciach uhasili na tretí deň po ruskom útoku
Požiar v americkom závode v meste Mukačevo v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti pri hraniciach s Maďarskom spôsobený ruským raketovým útokom uhasili v sobotu ráno, čiže na tretí deň od jeho vypuknutia. Ako ...
23.8.2025 (SITA.sk) - Požiar v americkom závode v meste Mukačevo v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti pri hraniciach s Maďarskom spôsobený ruským raketovým útokom uhasili v sobotu ráno, čiže na tretí deň od jeho vypuknutia. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámila to Štátna záchranná služba Ukrajiny.
Požiar po ruskom raketovom útoku zachvátil plochu 7-tisíc štvorcových metrov. Hasiči teraz dokončujú záverečné práce, odstraňujú trosky a hasia konštrukcie, aby zabránili opätovnému vzplanutiu.
Raketový útok na Mukačevo, ktorý ruská armáda podnikla v noci na štvrtok, zasiahol civilný závod American Flex.
Zdroj: SITA.sk - Požiar v Mukačeve pri maďarských hraniciach uhasili na tretí deň po ruskom útoku © SITA Všetky práva vyhradené.
