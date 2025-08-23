Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 23.8.2025
 Meniny má Filip
 24hod.sk    Zo zahraničia

23. augusta 2025

Požiar v Mukačeve pri maďarských hraniciach uhasili na tretí deň po ruskom útoku


Tagy: ruský raketový útok vojna na Ukrajine

Požiar v americkom závode v meste Mukačevo v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti pri hraniciach s Maďarskom spôsobený ruským raketovým útokom uhasili v sobotu ráno, čiže na tretí deň od jeho vypuknutia. Ako ...



russia_ukraine_war_04517 676x451 23.8.2025 (SITA.sk) - Požiar v americkom závode v meste Mukačevo v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti pri hraniciach s Maďarskom spôsobený ruským raketovým útokom uhasili v sobotu ráno, čiže na tretí deň od jeho vypuknutia. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámila to Štátna záchranná služba Ukrajiny.


Požiar po ruskom raketovom útoku zachvátil plochu 7-tisíc štvorcových metrov. Hasiči teraz dokončujú záverečné práce, odstraňujú trosky a hasia konštrukcie, aby zabránili opätovnému vzplanutiu.

Raketový útok na Mukačevo, ktorý ruská armáda podnikla v noci na štvrtok, zasiahol civilný závod American Flex.


Zdroj: SITA.sk - Požiar v Mukačeve pri maďarských hraniciach uhasili na tretí deň po ruskom útoku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruský raketový útok vojna na Ukrajine
<< predchádzajúci článok
Pri nehode turistického autobusu v USA zomrelo päť ľudí

