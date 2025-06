Pri nominácii guvernéra NBS platí koaličná zmluva, zdôrazňuje strana Hlas, ktorá podporuje Kažimíra

Neprávoplatné odsúdenie

Politická zrada





Špecializovaný trestný súd v Pezinku vo štvrtok 29. mája uznal guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra za vinného z prečinu podplácania. V tejto súvislosti mu uložil peňažný trest vo výške 200-tisíc eur. Pokiaľ by ho Kažimír nezaplatil, sudca Milan Cisárik určil náhradný trest jeden rok väzenia. Kauza sa týka úplatku 48-tisíc eur pre bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho. Čiastka by podľa rozsudku mala prepadnúť štátu. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné





1.6.2025 (SITA.sk) - Pri nominácii na post guvernéra Národnej banky Slovenska platí koaličná zmluva a strana Hlas-SD pokladá za kľúčové a nevyhnutné jej rešpektovanie. Strana to zdôraznila v stanovisku v súvislosti s tým, že nedeľným dňom uplynulo aktuálnemu Guvernérovi Petrovi Kažimírovi jeho funkčné obdobie.Bude však vo funkcii až do zvolenia prípadného náhradníka. Šéf strany Matúš Šutaj Eštok ešte vo štvrtok 29. mája vyhlásil, že podporuje Kažimírovo zotrvanie vo funkcii v druhom funkčnom období napriek jeho neprávoplatnému odsúdeniu za podplácanie.„Zároveň pripomíname, že pred rokom niektorí koaliční partneri začali spochybňovať dohodnuté personálne nominácie, čo vytvorilo nebezpečný precedens, ktorý viedol k zbytočnému napätiu vo vnútri koalície a to vyústilo až do vládnej krízy," zdôraznil Hlas.Podľa premiéra Roberta Fica stál Kažimír v prvom rade politickej zrady v Smere, z ktorej vznikol Hlas-SD. Preto podľa medializovaných informácii nechce podporiť Kažimíra, aby zastával post guvernéra NBS aj druhé šesťročné funkčné obdobie.Šéf Hlasu Šutaj Eštok však podľa vlastných slov absolútne Kažimírovi dôveruje a podporuje, zostal na čele Národnej banky Slovenska aj v druhom funkčnom období. „Má moju plnú podporu, aj ľudskú, aj odbornú,“ vyhlásil Šutaj Eštok.