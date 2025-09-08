|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 8.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miriama
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. septembra 2025
Pri obci Drienovec došlo k zrážke kamióna s autobusom, na mieste zasahuje aj vrtuľník – FOTO
Pri obci Drienovec (okres Košice-okolie) sa stala vážna dopravná nehoda, zrazili sa tam kamión a autobus. Podľa prvotných informácii je na mieste niekoľko zranených osôb, zásah ...
Zdieľať
8.9.2025 (SITA.sk) - Pri obci Drienovec (okres Košice-okolie) sa stala vážna dopravná nehoda, zrazili sa tam kamión a autobus. Podľa prvotných informácii je na mieste niekoľko zranených osôb, zásah podľa záchranárov stále prebieha.
Ako na sociálnej sieti informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, na miesto smerovalo sedem pozemných posádok záchrannej zdravotnej služby aj záchranársky vrtuľník.
„Úsek cesty je momentálne uzavretý, dopravu riadia a usmerňujú policajti. Vodičom odporúčame použiť alternatívne trasy,“ uviedla košická krajská polícia. Obchádzka vedie cez Moldavu, Budulov, Peder, Žarnov a Turňu nad Bodvou.
Polícia tiež apeluje na vodičov, aby zvýšili opatrnosť, neusilovali sa dostať sa čo najbližšie k nehode, aby získali zábery na sociálnej siete, a aby rešpektovali pokyny policajtov.
Vrtuľníková záchranná zdravotná služba informovala, že záchranársky vrtuľník z Košíc smeroval k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej utrpelo zranenia viacero osôb. Posádka leteckých záchranárov si po pristátí prevzala do svojej starostlivosti vodiča autobusu. Ten ostal po náraze zakliesnený vo vozidle a utrpel vážne poranenia viacerých častí tela.
„Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia bol pacient preložený na palubu vrtuľníka. V kritickom stave, s tzv. polytraumou, bol následne letecky transportovaný na Kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach,“ uviedli leteckí záchranári.
Zdroj: SITA.sk - Pri obci Drienovec došlo k zrážke kamióna s autobusom, na mieste zasahuje aj vrtuľník – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako na sociálnej sieti informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, na miesto smerovalo sedem pozemných posádok záchrannej zdravotnej služby aj záchranársky vrtuľník.
Vodiči musia využiť alternatívne trasy
„Úsek cesty je momentálne uzavretý, dopravu riadia a usmerňujú policajti. Vodičom odporúčame použiť alternatívne trasy,“ uviedla košická krajská polícia. Obchádzka vedie cez Moldavu, Budulov, Peder, Žarnov a Turňu nad Bodvou.
Polícia tiež apeluje na vodičov, aby zvýšili opatrnosť, neusilovali sa dostať sa čo najbližšie k nehode, aby získali zábery na sociálnej siete, a aby rešpektovali pokyny policajtov.
Vodič autobusu zostal zakliesnený
Vrtuľníková záchranná zdravotná služba informovala, že záchranársky vrtuľník z Košíc smeroval k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej utrpelo zranenia viacero osôb. Posádka leteckých záchranárov si po pristátí prevzala do svojej starostlivosti vodiča autobusu. Ten ostal po náraze zakliesnený vo vozidle a utrpel vážne poranenia viacerých častí tela.
„Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia bol pacient preložený na palubu vrtuľníka. V kritickom stave, s tzv. polytraumou, bol následne letecky transportovaný na Kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach,“ uviedli leteckí záchranári.
Zdroj: SITA.sk - Pri obci Drienovec došlo k zrážke kamióna s autobusom, na mieste zasahuje aj vrtuľník – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Toto ste možno netušili: aké benefity má kolagén pre psy? Vyberte im ten najlepší
Toto ste možno netušili: aké benefity má kolagén pre psy? Vyberte im ten najlepší
<< predchádzajúci článok
Nie je to žiadny Elon! Melania Trumpová sa vedľa Gatesa necíti dobre
Nie je to žiadny Elon! Melania Trumpová sa vedľa Gatesa necíti dobre