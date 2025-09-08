Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

08. septembra 2025

Pri obci Drienovec došlo k zrážke kamióna s autobusom, na mieste zasahuje aj vrtuľník – FOTO


Pri obci Drienovec (okres Košice-okolie) sa stala vážna dopravná nehoda, zrazili sa tam kamión a autobus. Podľa prvotných informácii je na mieste niekoľko zranených osôb, zásah ...



Zdieľať
544767983_1250907487079330_4197826456671400660_n 676x507 8.9.2025 (SITA.sk) - Pri obci Drienovec (okres Košice-okolie) sa stala vážna dopravná nehoda, zrazili sa tam kamión a autobus. Podľa prvotných informácii je na mieste niekoľko zranených osôb, zásah podľa záchranárov stále prebieha.


Ako na sociálnej sieti informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, na miesto smerovalo sedem pozemných posádok záchrannej zdravotnej služby aj záchranársky vrtuľník.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vodiči musia využiť alternatívne trasy


„Úsek cesty je momentálne uzavretý, dopravu riadia a usmerňujú policajti. Vodičom odporúčame použiť alternatívne trasy,“ uviedla košická krajská polícia. Obchádzka vedie cez Moldavu, Budulov, Peder, Žarnov a Turňu nad Bodvou.

Polícia tiež apeluje na vodičov, aby zvýšili opatrnosť, neusilovali sa dostať sa čo najbližšie k nehode, aby získali zábery na sociálnej siete, a aby rešpektovali pokyny policajtov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vodič autobusu zostal zakliesnený


Vrtuľníková záchranná zdravotná služba informovala, že záchranársky vrtuľník z Košíc smeroval k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej utrpelo zranenia viacero osôb. Posádka leteckých záchranárov si po pristátí prevzala do svojej starostlivosti vodiča autobusu. Ten ostal po náraze zakliesnený vo vozidle a utrpel vážne poranenia viacerých častí tela.

„Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia bol pacient preložený na palubu vrtuľníka. V kritickom stave, s tzv. polytraumou, bol následne letecky transportovaný na Kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach,“ uviedli leteckí záchranári.


Zdroj: SITA.sk - Pri obci Drienovec došlo k zrážke kamióna s autobusom, na mieste zasahuje aj vrtuľník – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

