 Zo zahraničia

08. septembra 2025

Nie je to žiadny Elon! Melania Trumpová sa vedľa Gatesa necíti dobre



Melania Trumpová sa počas večere prezidenta USA so šéfmi technologických gigantov vedľa Billa Gatesa necítila veľmi dobre. Keď bývalý šéf Microsoftu začal na minulotýždňovej večeri hovoriť, americká prvá ...



8.9.2025 (SITA.sk) - Melania Trumpová sa počas večere prezidenta USA so šéfmi technologických gigantov vedľa Billa Gatesa necítila veľmi dobre. Keď bývalý šéf Microsoftu začal na minulotýždňovej večeri hovoriť, americká prvá dáma sa krátko usmiala, ale rýchlo sklopila zrak a zjavne pevne zovrela pery. Je to v ostrom kontraste s tým, ako reagovala na šéfa Tesly Elona Muska, keď sa s ním prvýkrát stretla počas prezidentskej kampane, povedala expertka na reč tela Judi Jamesová pre Daily Mail.

Muska Melania pobozkala na líce


Na predvolebnom mítingu Donalda Trumpa v októbri 2024 v manhattanskej Madison Square Garden Melania pobozkala Muska na líce. Bozk na líce naznačuje vrelý vzťah, ale zároveň bola Trumpová veľmi kontrolovaná, elegantná a pôvabná, povedala expertka.

Pri Gatesovi bola v „režime zasadačky“


Nijakú takúto vrúcnosť Melanie voči Gatesovi expertka na reč tela nevidela. Trumpová sa k technologickému guru správala zdvorilo, ale zároveň vyzerala ako v „režime zasadačky“. „Vtedy u Muska existoval náznak alebo prejav rodinného tepla a prijatia, ale u Gatesa sa jej vzhľad zdá byť oficiálnejší,“ povedala Jamesová.

Predtým, ako sa Trump a Musk toto leto pohádali, zdroje blízke Melanii uviedli, že jej nevadilo, koľko času po voľbách Musk trávil v Trumpovom sídle Mar-a-Lago na Floride. Teraz je však Elon Musk z kruhu amerického prezidenta exkomunikovaný. Dôvodom sporu sa stal Trumpov plán redukcie daní a výdavkov, ktorý podľa Muska povedie k explózii dlhu USA.



