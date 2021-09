Pri obvinení Tódovej a Čikovského dochádza podľa ombudsmanky ku kolízii práva na slobodu prejavu s verejným záujmom

Kolízia práva na slobodu prejavu s verejným záujmom

Neoceniteľná úloha „strážnych psov demokracie“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Pri obvinení novinárov Moniky Tódovej Konštantína Čikovského dochádza ku kolízii práva na slobodu prejavu s verejným záujmom. Pre agentúru SITA to uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová Zverejnené informácie o vznesení obvinenia voči dvojici novinárov sú podľa nej príliš strohé na to, aby sa k nim dalo zaujať právne relevantné stanovisko.Navyše, rozhodovacie právomoci vyšetrovateľov a prokuratúra sú vyňaté z pôsobnosti verejného ochrancu práv. Podľa ombudsmanky by preto zrejme nebolo vhodné právne hodnotiť postupy a rozhodnutia v rámci trestných konaní.„Vo všeobecnosti možno uviesť, že v uvedenom prípade dochádza ku kolízii práva na slobodu prejavu s verejným záujmom, ktorý tkvie tak v ochrane práv iných – konkrétne v ochrane osobnej bezpečnosti utajeného svedka, ako aj v zabránení úniku dôverných informácií,“ povedala Patakyová.Právo na slobodu prejavu novinárov podľa Patakyovej požíva jednu z najvyšších záruk právnej ochrany, keďže novinári v demokratickej spoločnosti plnia neoceniteľnú úlohu „strážnych psov demokracie“.„Na strane druhej však toto výsadné postavenie novinárov kladie zvýšené nároky na povinnosti a zodpovednosť novinárov, ako to vyplýva z článku 10, odsek 2 Dohovoru aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva,“ doplnila Patakyová.Podľa ombudsmanky je potrebné starostlivo vyhodnocovať a vyvažovať protichodné legitímne záujmy – slobodu prejavu a právo verejnosti na informácie na jednej strane a osobnú bezpečnosť utajeného svedka, verejný záujem na vyšetrení trestnej činnosti a ochranu utajovaných skutočností na strane druhej.