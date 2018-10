Pri ostrove Wight vyslobodili uviaznutý trajekt s vyše 50 osobami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. októbra (TASR) - Trajekt Red Falcon s 56 osobami na palube uviazol v nedeľu ráno na plytčine pri ostrove Wight ležiacom južne od brehov Anglicka. Informoval o tom spravodajský portál Sky News s tým, že v oblasti bola hustá hmla.Ešte pred tým, ako trajekt uviazol, došlo k jeho kolízii s niekoľkými jachtami. K zraneniam osôb na palubách lodí nedošlo.Britská pobrežná stráž do oblasti vyslala tri pátracie člny a vrtuľníky, ktorých úlohou bolo preveriť, či niektorý z pasažierov lodí nespadol do mora. Pobrežná stráž totiž prijala niekoľko telefonátov od ľudí, ktorí tvrdili, že počuli volanie o pomoc.Neskôr pobrežná stráž na svojom konte na sociálnej sieti Twitter informovala, že trajekt bol odvlečený do prístavu a všetky osoby na jeho palube sú v poriadku. Trajekt Red Falcon znova vyplával po technickej kontrole.