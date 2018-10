R. Fico si s R. Sulíkom vzájomne vyčítali vzťahy s Marianom K.

Robert Fico (vľavo) a Richard Sulík, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico považuje posun vo vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej za obrovský úspech. Europoslanec a predseda opozičnej SaS Richard Sulík výsledky vyšetrovateľov v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo privítal, no slovami, že "za výdatnej pomoci zahraničia sa im našťastie darí."Expremiér Fico považuje za zázrak, že v takom krátkom čase boli podozriví zadržaní a obvinení. Hovorí však, že na právoplatné odsúdenie si treba ešte počkať. Pri vyjadreniach chce byť preto opatrný. V súvislosti s vraždou novinára podľa Sulíka vyplávalo na povrch množstvo "špiny". Uviedol, že "mafia nikdy nemala k premiérovi tak blízko, ako k Ficovi", a že hlavným podozrivým je jeho sused. Tieto prepojenia podľa neho nerobia dobré meno Slovensku v Európe.Fico tvrdí, že väzby na kontroverzného podnikateľa Mariana K. má aj šéf strany SaS. Označil ho za samovraha, pretože sa s ním sám v minulosti stretával. Sulík reagoval, že je jednou z obetí Mariana K.povedal. Stretnutie s podnikateľom označil za chybu a doplnil, že sa nemá čoho báť.uzavrel.Šéf Smeru na otázku, či sa neobáva výsledkov domových prehliadok u podnikateľa a zaistenia materiálov v jeho trezore, odpovedal, že nevie, čoho sa má báť. Jeho oponent mu odkázal, že by sa mal báť "basy".uviedol Sulík. Jeho výrok označil Fico za nehoráznosť.Trvá na tom, že vražda novinára bola politicky zneužitá. Aktívnu úlohu v pokuse o zmenu mocenských pomerov po vražde novinára podľa neho zohrali prezident, médiá a mimovládne organizácie. Sulík skonštatoval, že opozícia mala záujem dospieť k predčasným voľbám, ktoré považoval za najkorektnejšie a najlepšie riešenie. Sociálni demokrati podľa Fica zmysel v predčasných voľbách nevidia.Lídri sa v diskusii dotkli aj návrhu štátneho rozpočtu. Podľa predsedu Smeru-SD sa Slovensku darí výborne, trvá na tom, že štátny rozpočet je vyvážený. Sulík namieta, že rozpočet mal byť v prebytku. Líder liberálov kritizuje vládu predovšetkým za rast verejných výdavkov o 90 percent od roku 2006, považuje to za nebezpečné. Rovnako kritizuje 2,5-percentný odvod pre obchodné reťazce, čím sa podľa neho zvýši cena potravín. Fico sa krízy neobáva. Podľa neho má Slovensko výdavky naplánované tak, že v niektorých oblastiach dosahujú historické maximá.Počas diskusie sa dotkli aj témy obedov zadarmo, ktoré kritizovalo Združenie miest a obcí Slovenska.povedal v tejto súvislosti Fico.oponoval Sulík a doplnil, že financovať školstvo treba inak. Podotkol, že deti zo sociálne slabých rodín už obedy zadarmo majú.V otázke zastropovania veku odchodu do dôchodku sa názory oboch politikov líšia predovšetkým v jeho zakotvení v ústave. Sulík koalícii navrhuje zafixovanie dôchodkového veku zákonom. Dôchodkový vek sa podľa neho má zvyšovať vtedy, ak sa zvyšuje aj priemerný vek života. Fico avizoval, že pokiaľ by sa ústavný strop nepodarilo presadiť, podporí Smer-SD referendum v tejto otázke.