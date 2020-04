Pri pánskych slnečných okuliaroch by nemalo ísť len o ich praktickosť

Zväčša tak robia na úkor dizajnu v presvedčení, že by sa funkčnosť pri modernom spracovaní vytratila. Už dlho to však neplatí a v rámci súčasnej ponuky nie je vôbec problém nájsť niečo, čo by bolo spojením oboch týchto predností.

Reálny dôkaz, že je možné spojiť nadčasový a trendový kúsok s praktickým využitím, predstavujú aj pánske slnečné okuliare. Kým kedysi nebolo možné vybrať si z viacerých druhov a spracovaní, súčasná ponuka nie je ničím obmedzená a rovnako dokáže podliehať aktuálnym trendom a nijako nestratiť aj na kvalite.

Osvedčená klasika v spojení s dizajnom

Ak hľadáte zaručený typ, ktorým nič nepokazíte, slnečné okuliare Ray-Ban sú univerzálnym kúskom. Nielenže sa vyznačujú svojou nadčasovosťou, ale sú takým kombinovateľným doplnkom, že nebudete mať problém ich nosiť pri akomkoľvek outfite.

Trendová záležitosť

Medzi populárne kúsky patria predovšetkým zrkadlovky. Či už si zvolíte tie v modrom prevedení, zelenom alebo žltom, budete trendy za každých okolností. Na výber máte z viacerých tvarov a farieb, výber môžete teda dokonale prispôsobiť typu vašej tváre. Pri výbere však dávajte dôraz aj na kvalitu, vysoká hodnota UV filtra dokonale ochráni vaše oči počas slnečného žiarenia.

Stávka na unikátny kúsok

Hľadáte niečo, čo vás dokonale odlíši a upúta pozornosť každého? Atypické tvary, pútavé spracovanie či dizajn, ktorý len tak nevidíte. Takéto okuliare sa hravo postarajú o želaný efekt a zároveň nijako nestratia na svojej praktickosti. Napríklad také slnečné okuliare Fendi vás v pánskom spracovaní doslova pohltia a splnia si svoj účel aj počas horúcich slnečných dní.

Svetové značky, rôzne spracovania a odlíšiteľný dizajn sú garanciou toho, že nemusíte pri okuliaroch hľadieť výlučne len na ich praktickosť, tieto prevedenia dokážu byť totiž skĺbením funkčného doplnku s aktuálnym trendom.

Zdroj obrázka:

Jaroslav Monchak / Shutterstock.com