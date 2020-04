Sociálna poisťovňa zverejnila formulár pre odklad platenia poistného za marec 2020

Odporúčajú elektronickú formu

Týka sa len odvodov za zamestnávateľa

Ak zaplatia včas, penále im nepredpíšu

14.4.2020 - Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke formulár pre odklad platenia poistného za marec tohto roka. Pre uplatnenie nároku na odklad zaplatenia poistného na sociálne poistenie za marec do 31. júla 2020 platí podmienka, že zamestnávateľ alebo SZČO zaznamenali pokles čistého obratu a pokles príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti najmenej o 40 percent."Nárok na odklad platenia odvodov si už teraz môžu podnikatelia uplatňovať vyplnením a odoslaním elektronického formulára, ktorý na tento účel pripravila Sociálna poisťovňa a zverejnený je na jej webovej stránke," informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.Pre získanie rýchlejšej spätnej väzby formou notifikácie o zapracovaní požiadavky je podľa hovorcu poisťovne vhodné uprednostniť webovú verziu formuláru a jeho elektronické odoslanie."Ak niekto nedisponuje prístupom k internetu, je možné využiť aj listinnú podobu formuláru. Po vyplnení a podpísaní ho treba zaslať poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, prípadne doručiť do schránky v jej priestoroch," povedal.Tie podnikateľské subjekty, ktorých aktuálne mailové alebo telefonické kontakty má Sociálna poisťovňa k dispozícii, poisťovňa počas Veľkej noci informovala o zverejnení formulára a možnosti podávať žiadosti/formuláre. "Sociálna poisťovňa takto rozposlala asi 500-tisíc sms správ a mailov," dodal Višváder.Podnikatelia pokles príjmov pre žiadosť o odloženie sociálnych a zdravotných odvodov vypočítavajú rovnako, ako v prípade posudzovania poklesu príjmov pre už ohlásenú kompenzáciu pri poklese tržieb. Porovnávacou bázou sú príjmy firiem a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) za rovnaký mesiac minulého roka.V prípade, ak podnikali počas celého roka 2019, si môžu zvoliť ako bázu výpočtu aj priemer príjmov za rok 2019 na jeden mesiac. Ak v rovnakom mesiaci vlaňajška ešte nepodnikali, za bázu sa berie február 2020.Odklad splatnosti marcových sociálnych a zdravotných odvodov pre zamestnávateľov s poklesom obratu o 40 % a viac sa týka len odvodov za zamestnávateľa. Možnosť odkladu odvodov sa netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca, kde naďalej platia pôvodné termíny splatnosti.Posunutie splatnosti odvodov za marec z apríla na koniec júla tohto roka sa vzťahuje aj na SZČO, ktorým pre mimoriadnu situáciu klesli príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše. Na účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné do uplynutia termínu jeho predĺženej bude považovať za zaplatené.Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné do uplynutia termínu predĺženej splatnosti, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.