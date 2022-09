Pri pátraní po havarovanom lietadle našli v Baltskom mori trosky a ľudské ostatky

6.9.2022 (Webnoviny.sk) - Počas pátracej operácie v Baltskom mori. Šéf koordinačného centra lotyšskej armády pre námorné pátranie a záchranu Peteris Subbota pre agentúru AP uviedol, že ostatky ľudských tiel pravdepodobne súvisiace s haváriou našli plavidlá lotyšskej pobrežnej stráže a podvodné roboty. Podvodné pátranie podľa neho zatiaľ nelokalizovalo vrak lietadla, ale šance na jeho nájdenie by mali byť pomerne dobré, pretože voda je na mieste hlboká iba 60 metrov a morské dno je prístupné.Leteckí dispečeri stratili kontakt s lietadlom Cessna Citation 551 v nedeľu, keď letelo zo španielskeho mesta Jerez do nemeckého Kolína nad Rýnom.. Nemecké médiá informovali, že, keď Cessna letela ponad kontinent, ale nevideli a neboli schopné nadviazať kontakt s nikým v kokpite. Lietadlo zmizlo z radaru, keď letelo mimo kurzu nad Baltským morom, zrejme na autopilota, a neskôr sa zrútilo do lotyšských vôd asi 37 kilometrov severozápadne od prístavného mesta Ventspils.Podľa kolínskych denníkov Express a Kölner Stadt-Anzeiger sa. Podľa médií stroj registrovaný v Rakúsku vyrobili v roku 1979 a nemal takzvanú čiernu skrinku, ktorá by určila príčinu havárie.