Inšpekcia odhalila vojenskú techniku v Záporožskej jadrovej elektrárni, odborníci vyzývajú na zriadenie bezpečnostnej zóny

Bezpečnostná hrozba

Vojenské vybavenie aj nákladné autá

6.9.2022 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vyzvala Rusko a Ukrajinu, aby okolo Zaporožžskej jadrovej elektrárne vybudovali zónu pre jadrovú bezpečnosť a ochranu. Vo svojej správe po minulotýždňovej inšpekcii agentúra uviedla, že „a pridružených zariadeniach, pre bezpečnosť prevádzkového personálu a pre zachovanie fyzickej integrity na podporu bezpečnej prevádzky“.MAAE vo svojej správe pripomenula, žez dôvodu vojenskej činnosti v oblasti. Elektráreň sa bežne spolieha na externú elektrickú energiu pri prevádzke kritických chladiacich systémov pre svoje reaktory a vyhorené palivo.. MAAE vyzvala, aby bolo záložné napájacie vedenie obnovené, a požiadala, aby „skončili všetky vojenské aktivity, ktoré môžu ovplyvniť systémy dodávky energie“.Zároveň odporučila znovuobnovenie „vhodného pracovného prostredia vrátane rodinnej podpory“ v elektrárni. Zamestnanci elektrárne, ktorú od jari okupujú ruské sily, podľa MAAE nemajú neobmedzený prístup k niektorým jej častiam a musia si od okupantov žiadať povolenie, aby sa dostali k chladiacim nádržiam, kde sa skladuje vyhorené palivo.V správe sa okrem iného uvádza, že tím MAAE videlvrátane niekoľkých vojenských nákladných áut v dvoch turbínových halách. Agentúra vyzvala na „odstránenie vozidiel z oblastí, ktoré by mohli zasahovať do prevádzky bezpečnostných systémov a zariadení“.O zisteniach tímu pri inšpekcii, po ktorej v elektrárni zostali ešte dvaja inšpektori MAAE, by mal generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi v utorok informovať Bezpečnostnú radu OSN