Pri pláži Little Bay v austrálskom Sydney zabíjal žralok, išlo o prvý smrteľný útok od roku 1963

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Úrady v austrálskom Sydney zaznamenali prvý smrteľný útok žraloka od roku 1963. Ako referuje spravodajský portál BBC, nešťastie sa stalo v stredu popoludní pri pláži Little Bay, kde podľa polície našli ľudské pozostatky.Okolie Little Bay aj niekoľkých ďalších pláži uzatvorili. Úrady v štáte Nový Južný Wales neuviedli meno obete a naďalej trvá vyšetrovanie. Podľa Sky News Australia sa útok stal v stredu asi o 16:30 miestneho času.Ako uviedol jeden zo svedkov, obeť plávala vo vode, keď na ňu zaútočil žralok. „Bolo počuť krik a keď sme sa otočili, vyzeralo to, ako by na vode pristálo auto,“ povedala nemenovaná osoba.Minulý rok boli v Austrálii tri smrteľné útoky žralokov, vrátane dvoch v Novom Južnom Walese.