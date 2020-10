Pri pobreží Senegalu sa utopilo viac ako 140 migrantov, smerovali do Európy

Populárna migračná cesta

Chcú rozložiť pašerácke siete

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.10.2020 (Webnoviny.sk) - Pri pobreží Senegalu sa utopilo najmenej 140 migrantov smerujúcich do Európy. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na Organizáciu Spojených národov (OSN) Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uviedla, že čln so zhruba 200 ľuďmi na palube v sobotu zachvátil požiar a následne sa potopil. Stalo sa tak krátko po tom, ako vyplával z mesta Mbour. Asi 60 ľudí sa podarilo zachrániť.Migranti sa zrejme pokúšali dostať do Európy cez Kanárske ostrovy. Práve táto migračná cesta zo západnej Afriky podľa odborníkov nabrala na popularite od roku 2018."Vyzývame na zjednotenie vlád, partnerov a medzinárodnej komunity s cieľom rozložiť pašerácke siete, ktoré zneužívajú zúfalých mladých ľudí," vyjadril sa zástupca IOM v Senegale Bakary Doumbia.Podľa údajov španielskej vlády zaznamenali v tomto roku na Kanárskych ostrovoch už viac ako 11-tisíc príchodov migrantov, pričom za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 2 557. Predchádzajúci rekord zaznamenali podľa OSN v roku 2006, keď na súostrovie dorazilo 35-tisíc migrantov. Tento rok na tejto migračnej ceste prišlo o život už najmenej 414 ľudí, zatiaľ čo za celý rok 2019 to bolo 210 obetí. Sobotný incident bol pritom podľa OSN najsmrteľnejší na svete v tomto roku.