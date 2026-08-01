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01. augusta 2026

Pri policajnej stanici v kolumbijskom meste Cúcuta explodoval nákladiak plný výbušnín, viacero ľudí sa zranilo


Tagy: Drogové kartely Násilie Výbuch auta

Podľa miestnych bezpečnostných úradov bolo medzi zranenými osem policajtov a traja civilisti. Najmenej 11 ľudí utrpelo zranenia po výbuchu nákladiaka plného výbušnín pri policajnej stanici v severnom ...



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colombia_attacks_67200 676x451 1.8.2026 (SITA.sk) - Podľa miestnych bezpečnostných úradov bolo medzi zranenými osem policajtov a traja civilisti.


Najmenej 11 ľudí utrpelo zranenia po výbuchu nákladiaka plného výbušnín pri policajnej stanici v severnom kolumbijskom meste Cúcuta, blízko hraníc s Venezuelou. Incident sa stal len šesť dní pred inauguráciou novozvoleného prezidenta Abelarda de la Espriellu. Podľa miestnych bezpečnostných úradov bolo medzi zranenými osem policajtov a traja civilisti.

„Išlo o otrasný, násilný čin... a to, čo sa stalo, je ľútostivé,“ povedal George Quintero, bezpečnostný tajomník departementu Norte de Santander, kde sa útok odohral. De la Espriella útok odsúdil a dodal, že terorizmus Kolumbiu nezastraší. Úrady ponúkajú odmenu vo výške viac ako 32 000 dolárov za informácie vedúce k zadržaniu páchateľov.

Vojenské partnerstvo s USA a Izraelom


De la Espriella, milionársky právnik a pravicový politik, nastúpi do úradu 7. augusta v meste Cali, kde nahradí Gustava Petra, prvého ľavicového prezidenta v histórii krajiny. S podporou administratívy Donalda Trumpa sľúbil, že zosilní boj proti guerillám a drogovým kartelom, ktoré spôsobujú najhoršiu vlnu násilia za posledné desaťročie. Plánuje vytvoriť vojenské partnerstvo s USA a Izraelom.

Nová vláda znamená politický obrat po štyroch rokoch, počas ktorých ľavicová administratíva neúspešne rokovala o mieri s ozbrojenými skupinami a presadzovala zmenu paradigmy v boji proti pašovaniu drog, na rozdiel od Trumpovej politiky.

Inaugurácia sa tradične koná v budove Kongresu v Bogote, no prezident-elect požiadal o presun do Cali, regiónu sužovaného stretmi medzi drogovými gangmi a guerillami. Na ceremónii sa očakáva jedna z najväčších bezpečnostných operácií, s približne 11 000 vojakmi a policajtmi nasadenými na zemi, mori a vo vzduchu.

Guerillové skupiny vydali varovanie


De la Espriella pôvodne chcel zložiť sľub v armádnej pevnosti v konfliktnom departemente Cauca, no Petro to neumožnil. Guerillové skupiny vydali varovania de la Espriellovi, ktorý plánuje ukončiť mierové rokovania, ktoré Petro viedol s rôznymi ozbrojenými organizáciami.

Kampaň bola poznačená politickým násilím a eskaláciou ozbrojeného konfliktu, vrátane útokov s bombami, dronmi a útokmi na bezpečnostné sily. V roku 2025 bol pravicový prezidentský kandidát a senátor Miguel Uribe Turbay zastrelený na podujatí v Bogote a neskôr zomrel. De la Espriella opakovane tvrdil, že existuje sprisahanie na jeho atentát.


Zdroj: SITA.sk - Pri policajnej stanici v kolumbijskom meste Cúcuta explodoval nákladiak plný výbušnín, viacero ľudí sa zranilo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drogové kartely Násilie Výbuch auta
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