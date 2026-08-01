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01. augusta 2026

Väčšina členských krajín EÚ vyzvala na mimoriadne rokovania o náhlej vlne desiatok tisíc migrantov


Tagy: migračná kríza Nelegálna migrácia nelegálni migranti

Španielske ministerstvo vnútra uviedlo, že takmer všetci z 60 000 migrantov, ktorí od stredy prekročili hranice, už odišli a situácia v Ceute sa takmer vrátila do normálu. Väčšina členských krajín ...



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morocco_spain_ceuta_94187 676x451 1.8.2026 (SITA.sk) - Španielske ministerstvo vnútra uviedlo, že takmer všetci z 60 000 migrantov, ktorí od stredy prekročili hranice, už odišli a situácia v Ceute sa takmer vrátila do normálu.


Väčšina členských krajín Európskej únie vyzvala na mimoriadne rokovania o náhlej vlne desiatok tisíc migrantov, ktorí prekročili hranice španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike.

V otvorenom liste, ktorý podpísalo 22 z 27 krajín EÚ, lídri požadujú, aby ministri vnútra EÚ čo najskôr uskutočnili videokonferenciu, kde sa dohodnú na rýchlej a koordinovanej reakcii a na zastavení ďalších nekontrolovaných prechodov.

Na pevninu neprešiel nikto


„Máme povinnosť účinne odradiť a neúnavne bojovať proti nelegálnej migrácii,“ uvádza sa v liste. Šéfka európskej diplomacie Ursula von der Leyenová privítala tento krok a zdôraznila potrebu procesu učenia sa z chýb na zlepšenie európskej odolnosti. Dodala, že žiadna osoba neprešla na pevninu Španielska alebo do zvyšku EÚ počas tejto migračnej vlny.

List iniciovali talianska premiérka Giorgia Meloniová, ktorej krajina dočasne pozastavila pravidlá Schengenu so Španielskom, a jej dánska kolegyňa Mette Frederiksenová, ktorá v piatok uviedla, že EÚ by mala zvážiť pozastavenie spolupráce v Schengene so Španielskom. Meloniová na sociálnej sieti X napísala, že postoj, ktorý Taliansko dlhodobo podporuje, dnes zdieľa čoraz viac európskych krajín.

Obrana vonkajších hraníc Únie nie je záujmom jednej krajiny, ale spoločnou zodpovednosťou Európy. Medzi ďalšími signatármi sú nemecký kancelár Friedrich Merz a premiéri Maďarska, Švédska a Poľska, no chýbajú lídri Francúzska a Portugalska, ktorých krajiny priamo susedia so Španielskom.

Migranti už odišli


„Nemôžeme dovoliť nekontrolované masové prechody, zneužívanie migrácie alebo iné hybridné hrozby, ktoré by vytvorili dojem, že nelegálny vstup do EÚ je možný,“ uvádza sa v liste. „Takýto dojem by povzbudil ďalšie pokusy, podkopal dôveru v spoločnú migračnú politiku a mal by dôsledky pre všetky členské štáty.“

List navrhuje, aby ministri zvážili najmä posilnenie podpory agentúry Frontex a efektívnosť spolupráce EÚ s Marokom. „Berieme na vedomie, že neboli zaznamenané žiadne neoprávnené pohyby smerom do Európy,“ dodáva sa v liste.

Španielske ministerstvo vnútra v sobotu uviedlo, že takmer všetci z 60 000 migrantov, ktorí od stredy prekročili hranice, už odišli a situácia v Ceute sa takmer vrátila do normálu.


Zdroj: SITA.sk - Väčšina členských krajín EÚ vyzvala na mimoriadne rokovania o náhlej vlne desiatok tisíc migrantov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: migračná kríza Nelegálna migrácia nelegálni migranti
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