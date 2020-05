Pri poľskej hranici objavila polícia mŕtveho Bangladéšana, zároveň zadržala osem utečencov (foto)

Pri pátraní našli mŕtve telo

Utečenci nemali doklady

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.5.2020 (Webnoviny.sk) - Sedem občanov Bangladéša a dvoch Indov zadržali policajti v stredu v lesnom poraste v katastrálnom území obce Zboj, okres Snina pri hranici s Poľskom. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach Agnesa Kopernická, pri následnom pátraní po ďalších osobách objavili policajti cudzinca v kritickom stave a telo bez známok života.„Okamžite kontaktovali tiesňovú linku 112 za účelom vyslania tímu rýchlej zdravotníckej pomoci. Na miesto nálezu mŕtvoly neznámej totožnosti privolali Horskú záchrannú službu so sídlom v Zboji," uviedla Kopernická s tým, že osobu so zdravotnými problémami previezli do nemocnice v Humennom.Ďalšie dve osoby, ktoré pôvodne patrili do skupiny cudzincov, zadržali na svojom území príslušníci poľskej hraničnej služby.Pokiaľ ide o zadržaných deväť osôb, tie policajti predviedli na oddelenie za účelom zistenia totožnosti, keďže nedisponovali cestovnými dokladmi.„Vykonávanie úkonov s cudzincami sa realizovalo v súčinnosti s Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii. Cudzinci sú do ďalšieho rozhodnutia umiestnení v priestoroch pre zadržaných cudzincov na Oddelení hraničnej kontroly Policajného zboru Zboj," dodala Kopernická.