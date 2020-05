Úrady práce vyplatili v projekte Prvá pomoc štátne príspevky za viac ako 20 miliónov eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.5.2020 - Žiadateľom o štátne príspevky v projekte Prvá pomoc odišlo na účty už vyše 20 miliónov eur. Po rokovaní vlády o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. Do štvrtkového rána podľa neho úrady práce a sociálnych vecí zaevidovali 72,4-tisíca žiadostí, z nich spracovali 48,2-tisíca dohôd."Bolo odoslaných 32-tisíc platieb," povedal Krajniak. Rezort práce podľa neho doteraz pomohol 150-tisíc zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám. Upozornil na to, že zatiaľ ide len o pomoc za marec tohto roka, ktorý bol opatreniami súvisiacimi s koronakrízou zasiahnutý len spolovice."Očakávame, že hlavný objem pomoci bude čerpaný za apríl," tvrdí minister. Žiadosti za marec môžu záujemcovia podať až do 15. mája, následne od 15. mája do 30. mája bude možné zasielať žiadosti a výkazy za apríl."Čerpanie pomoci za apríl už bude oveľa jednoduchšie, lebo nebude potrebné podpisovať dohody," povedal. V súvislosti s administratívnou náročnosťou pri podávaní žiadostí o finančnú pomoc uviedol, že kým žiadosti o hypotéku alebo spotrebný úver majú niekedy desiatky strán a príloh, žiadosť o poskytnutie pomoci od štátu má 2,5 strany."Tak sa nám to podarilo zoškrtať," upozornil. Preto podľa neho už vyše 48-tisíc ľudí podpísalo dohody s úradmi práce a sociálnych vecí. "Viac ako 30-tisíc sú SZČO a zvyšok sú zástupcovia firiem," dodal Krajniak.