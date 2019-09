Pri pozemkových úpravách bude možné ustanoviť opatrovníka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Pri pozemkových úpravách bude možné okrem iného ustanoviť opatrovníka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Návrh v piatok na mimoriadnom zasadnutí prerokovala a schválila vláda. Účinnosť by mala legislatívna norma nadobudnúť 1. januára 2020.priblížil agrorezort. Pokiaľ takéto osoby nebude možné ustanoviť za opatrovníka, okresný úrad podľa MPRV ustanoví za opatrovníka obec. Opatrovník bude na účely pozemkových úprav vykonávať úkony do zápisu dediča do katastra nehnuteľnosti.dodalo MPRV SR.