R. Urbanovič: Autenticita nahrávky Gorily pomôže vyšetrovaniu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Potvrdenie autenticity nahrávky týkajúcej sa kauzy Gorila by malo pomôcť preukázať relevantné skutočnosti, ktoré budú viesť k trestnoprávnej dohre a určeniu konkrétnych vinníkov, nesúcich zodpovednosť. Pred piatkovým rokovaním vlády to uviedol štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Rudolf Urbanovič.Konkrétnejšie záležitosť komentovať nechcel, odvolal sa na to, že nemá bližšie informácie.povedal.To, že nahrávku z Gorily, ktorú polícia našla v decembri 2018 v dome Mariana K., označili znalci za autentickú, potvrdil pre denník Sme odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica. Nahrávka je dlhá možno aj desiatky hodín a obsahuje ešte viac informácií, než bolo vo zverejnenom spise z roku 2011. "povedal pre denník Kyselica.