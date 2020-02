Pri požiari auta zhoreli tri deti a muž, ženu s rozsiahlymi popáleninami previezli do nemocnice (video)

Okoloidúci sa ich snažil dostať z auta

Žena vraj bola poliata benzínom

19.2.2020 (Webnoviny.sk) - V austrálskom meste Brisbane zomreli pri požiari auta štyri osoby, medzi nimi aj tri deti do desať rokov. Vo vozidle zomrel aj jeden muž a ženu, ktorá utrpela rozsiahle popáleniny, previezli do nemocnice."Je to strašné. Ešte sme len začali s vyšetrovaním. Auto bolo pri príchode polície celé v plameňoch," povedal v stredu novinárom detektív Mark Thompson a dodal, že obete boli miestni obyvatelia.Zdravotníci takisto ošetrili okoloidúceho, "ktorý sa zo všetkých síl snažil dostať do auta". Utrpel pritom popáleniny v oblasti tváre a musel ísť do nemocnice.Svedkovia pre miestne médiá uviedli, že videli, ako z auta vyskočila žena v plameňoch a kričala "polial ma benzínom".Polícia vyhlásila, že zatiaľ nemôže potvrdiť identitu obetí a odmietla sa vyjadriť k správam o domácom násilí.