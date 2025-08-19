Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 19.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lýdia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. augusta 2025

Pri požiari bytu v Ružinove zahynuli dve deti, záchranári ošetrujú na mieste aj ďalšie osoby



Pri utorkovom požiari bytu v bratislavskom Ružinove zahynuli dve deti. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR o tom ...



Zdieľať
19.8.2025 (SITA.sk) - Pri utorkovom požiari bytu v bratislavskom Ružinove zahynuli dve deti. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR o tom informuje na sociálnej sieti. K požiaru vyslali dve ambulancie RZP a dve ambulancie RLP.


„Podľa prvotných informácií záchranári na mieste ošetrujú dve dospelé osoby. Dve maloleté osoby sa už nepodarilo oživiť," uviedli. Na mieste sa nachádzajú aj policajti a hasiči.

Bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff potvrdil, že hliadky Policajného zboru aktuálne asistujú na mieste požiaru bytového domu na Hrachovej ulici, ktorý mal vzniknúť krátko pred 13:00. Bližšie informácie poskytnú akonáhle to situácia umožní.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem




Zdroj: SITA.sk - Pri požiari bytu v Ružinove zahynuli dve deti, záchranári ošetrujú na mieste aj ďalšie osoby © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rokovanie Zelenského, Trumpa a európskych lídrov prinieslo pre Slovensko dobrú a zlú správu, tvrdí Korčok
<< predchádzajúci článok
Najvyšší súd zrušil prvostupňový rozsudok v kauze korupcie na východoslovenských súdoch

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 