19.8.2025
|Denník - Správy
19. augusta 2025
Pri požiari bytu v Ružinove zahynuli dve deti, záchranári ošetrujú na mieste aj ďalšie osoby
Pri utorkovom požiari bytu v bratislavskom Ružinove zahynuli dve deti. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR o tom ...
19.8.2025 (SITA.sk) - Pri utorkovom požiari bytu v bratislavskom Ružinove zahynuli dve deti. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR o tom informuje na sociálnej sieti. K požiaru vyslali dve ambulancie RZP a dve ambulancie RLP.
„Podľa prvotných informácií záchranári na mieste ošetrujú dve dospelé osoby. Dve maloleté osoby sa už nepodarilo oživiť," uviedli. Na mieste sa nachádzajú aj policajti a hasiči.
Bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff potvrdil, že hliadky Policajného zboru aktuálne asistujú na mieste požiaru bytového domu na Hrachovej ulici, ktorý mal vzniknúť krátko pred 13:00. Bližšie informácie poskytnú akonáhle to situácia umožní.
Zdroj: SITA.sk - Pri požiari bytu v Ružinove zahynuli dve deti, záchranári ošetrujú na mieste aj ďalšie osoby © SITA Všetky práva vyhradené.
