Utorok 19.8.2025
19. augusta 2025
Rokovanie Zelenského, Trumpa a európskych lídrov prinieslo pre Slovensko dobrú a zlú správu, tvrdí Korčok
Tagy: Americký prezident Európski lídri Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident
Rokovanie Zelenského, Trumpa a európskych lídrov prinieslo pre Slovensko dobrú a zlú správu. Uviedol to
19.8.2025 (SITA.sk) - Rokovanie Zelenského, Trumpa a európskych lídrov prinieslo pre Slovensko dobrú a zlú správu. Uviedol to Ivan Korčok (PS) na utorkovej tlačovej besede. Tou dobrou je podľa neho to, že európski lídri a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Bielom dome obhájili naše záujmy.
„Predovšetkým, aby sa nerozhodovalo o malých štátoch ponad ich hlavy, aby sa vojnou neprepisovali hranice, aby tu naďalej bola sloboda ktorejkoľvek krajiny sa rozhodnúť, kde chce patriť, a aby sa neobchodovalo s našim členstvom v NATO. Toto je dobrá správa pre Slovensko, ale je tu aj tá zlá," uviedol Korčok. Ako zlú správu pre SR vníma to, že záujmy boli presadzované európskymi lídrami - premiérmi a prezidentmi iných štátov, no neboli presadzované slovenskou vládou.
„Včera po rokovaní v Bielom dome zaznel veľmi dôležitý odkaz od fínskeho prezidenta, ktorý povedal, že v Bielom dome rokoval európsky tím. Keď to dáme do športovej terminológie, tak bohužiaľ, Slovensko sa z tohto európskeho tímu samo diskvalifikovalo. Keď sa pozrieme na lídrov, ktorí sedeli v Bielom dome, každému je zrejmé, že francúzsky prezident, nemecký kancelár, britský premiér a ďalší necítili určite žiaden záväzok a zodpovednosť voči slovenskému premiérovi. Toto je tá zlá správa pre Slovensko," dodal Korčok s tým, že za Slovensko vo Washingtone na týchto dôležitých rokovaniach bojujú iní premiéri, iní politickí predstavitelia.
„A to práve preto, lebo vidia opakovane a intenzívne, že slovenský premiér sa lepšie cíti v Moskve, ako sa cíti medzi nimi. Zároveň, hoci včerajšie rokovania nepriniesli konkrétne výsledky smerom k okamžitému ukončeniu vojny, pre Ukrajinu je to dôležitá nádej a perspektíva," povedal Korčok s tým, že americký prezident Donald Trump dal za Spojené štáty veľmi vážny a verejný záväzok, že dostane prezidenta Putina za rokovací stôl.
Korčok doplnil, že pre Putina to znamená porážku, pretože súčasťou jeho cieľa bolo rozdeliť Európu a Ukrajinu. „A včera ukrajinský prezident doviedol európskych lídrov za rokovací stôl," zdôraznil Korčok. Či už teda ide o rokovanie na Aljaške alebo vo Washingtone, vníma to ako pohyb.
„Uvidíme v najbližších dňoch, či sa podarí prezidentovi Trumpovi dostať za rokovací stôl Putina. A tu aj uvidíme, či Aljaška a Washington neboli márne," uzavrel Korčok. Kresťanskí demokrati uvítali pokračovanie rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.
„Sme veľmi radi, že rozhovory pokračujú s najdôležitejším partnerom - teda konfliktom krvavo skúšanou Ukrajinou. Oceňujeme priateľský tón rokovania medzi prezidentmi Trumpom a Zelenským," uviedlo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), podľa ktorého je veľmi prospešné, že sa aktivizovali aj európski lídri a dôstojne prezentovali hlas demokratickej Európy.
„Ostáva len veriť, že zo strany Ruska nejde len o snahu o získanie času na pokračovanie vojny a zabratie ďalších ukrajinských území. To sa ukáže už počas najbližšieho americkým prezidentom avizovaného stretnutia vo formáte: Trump, Zelenský, Putin o dva týždne," dodalo KDH.
Veľkú nádej podľa kresťanských demokratov dáva skutočnosť, že celý demokratický svet hľadá spoločne riešenia na zaistenie bezpečnostných záruk tak, aby budúce mierové riešenie bolo trvácne a odradilo agresora.
„Rovnako chceme upozorniť, že zatiaľ čo Fínsko, počtom obyvateľov podobne veľká krajina ako Slovensko, bolo na washingtonských rokovaniach osobne zastúpené prezidentom Stubbom, slovenský premiér rieši doma konšpirácie," uzavrelo KDH.
Zdroj: SITA.sk - Rokovanie Zelenského, Trumpa a európskych lídrov prinieslo pre Slovensko dobrú a zlú správu, tvrdí Korčok © SITA Všetky práva vyhradené.
