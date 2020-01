Pri požiari v Austrálii objavili starobylý vodný systém, je starší ako pyramídy v Egypte

Starší systém ako pyramídy v Egypte

Pri hasení nepoužili ťažké stroje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.1.2020 (Webnoviny.sk) - Lesné požiare v austrálskom štáte Viktória odhalili skryté časti rozsiahleho vodného systému, ktorý pred tisíckami rokov postavili pôvodní obyvatelia Austrálie. Kanály a rybníky v Kultúrnej lokalite Budj Bim skrývala vysoká tráva, ktorú pohltil oheň po tom, čo ho v decembri spôsobil blesk.Starobylý vodný systém sa nachádza v Národnom parku Budj Bim, ktorý sa rozprestiera okolo rovnomennej vyhasnutej sopky, a pozostáva z rôznych kanálov, hatí a priehrad. Tie zo sopečných hornín pred viac ako 6 600 rokmi postavili ľudia z kmeňa Gunditjmara za účelom lovu úhorov. Systém akvakultúry patrí podľa Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) medzi najrozsiahlejšie a najstaršie na svete, pričom je starší ako egyptské pyramídy. Od minulého roka je v zozname Svetového dedičstva UNESCO."Keď sme sa vrátili do oblasti, našli sme kanál skrytý v tráve a ďalšom poraste. Bol dlhý približne 25 metrov, čo je pomerne značná veľkosť," vysvetlil objav pre televíziu CNN zástupca ľudu Gunditjmara Denis Rose, ktorý je projektový manažér v neziskovej organizácii Gunditj Mirring Traditional Owners Aboriginal Corporation. V spálenej krajine je podľa neho vidieť aj ďalšie nové stavby pripomínajúce kanály a rybníky, čo naznačuje, že systém je oveľa väčší, ako doteraz zaznamenali.Spomínaný decembrový požiar sa podľa okresného riaditeľa viktórijského úradu pre zvládanie lesných požiarov Marka Mellingtona, rozšíril na celkovo 790 hektárov územia. V snahe zachrániť svetové dedičstvo hasiči spolupracovali s miestnymi skupinami, aby identifikovali kultúrne dôležité miesta a pri hasení použili namiesto ťažkých strojov "techniky s menším vplyvom". Toto konanie podľa Mellingtona pomohlo ochrániť pamiatky pred poškodením.Rose uviedol, že v blízkej budúcnosti plánujú starobylý vodný systém preskúmať. "Dúfame, že počas najbližších týždňov vykonáme komplexný prieskum kultúrneho dedičstva s cieľom preskúmať oblasti, ktoré sme dosiaľ nezaznamenali. Je to dôležité, pretože to poskytovalo bohatý a udržateľný život pre pôvodných obyvateľov a je naďalej dôležitou súčasťou nášho kultúrneho života," dodal.