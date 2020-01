Vo veku 77 rokov zomrel Terry Jones zo zoskupenia Monty Python

Terence Graham Parry "Terry" Jones

... sa preslávil ako jeden z členov spomínaného zoskupenia Monty Python. Okrem neho a Palina v kolektíve pôsobili John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle a Graham Chapman, ktorý však zomrel v roku 1989.



Zažiariť sa im podarilo vďaka šou Lietajúci cirkus Montyho Pythona (1969 - 1974). Na konte majú tiež úspešné snímky ako A teraz o niečom úplne inom (1971), Monty Python a Svätý Grál (1975), Život Briana (1979) či Monty Python: Zmysel života (1983).



Pod posledné tri zmienené sa Jones podpísal aj ako režisér. Okrem toho tiež režíroval filmy ako Erik Viking (1989), Žabiakove dobrodružstvá (1996) či Absolutely Anything (2015), v ktorých si tiež zahral.





22.1.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 77 rokov zomrel britský komik, filmár, autor a historik Terry Jones, známy z už nefungujúceho komediálneho zoskupenia Monty Python. Smutnú správu potvrdil jeho agent.Rodák z waleského Colwyn Bay skonal 21. januára večer doma v Londýne po dlhom boji so zriedkavou formou frontotemporálnej demencie, uviedla jeho rodina vo vyhlásení s tým, že v posledných chvíľach bola pri ňom jeho manželka Anna Soderstrom."Stratili sme milého, vtipného, láskavého, kreatívneho a naozaj milujúceho muža, ktorého nekompromisná individualita, vytrvalý intelekt a mimoriadny humor priniesli počas šiestich desaťročí potešenie nespočetným miliónom ľudí. Jeho práca s Monty Python, jeho knihy, filmy, televízne programy, básne a ďalšie práce budú žiť ďalej, dedičstvo hodné naozajstného polyhistora," uvádza sa v stanovisku rodiny.Okrem manželky po sebe zanechal syna Billa a dcéry Sally a Siri. "Terry bol jedným z mojich najbližších, najcennejších priateľov. Bol milý, štedrý, nápomocný a vášnivý voči žitiu života naplno. Bol viac ako jeden z najvtipnejších autorov-umelcov svojej generácie, bol to úplný renesančný komik - autor, moderátor, historik, geniálny detský autor a najmilšia, najúžasnejšia spoločnosť, ktorú by ste si mohli želať," vyjadril sa o svojom kolegovi člen Monty Python Michael Palin.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.