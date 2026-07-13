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13. júla 2026

Pri požiari v bare v Bangkoku zahynulo najmenej 27 ľudí, desiatky ďalších sú zranené – VIDEO, FOTO


Tagy: Bangkok Obete požiar v Thajsku

Požiar v bare na okraji Bangkoku si vyžiadal najmenej 27 obetí a ďalších 63 ľudí utrpelo zranenia. Úrady začali vyšetrovanie príčin tragédie, ktorá je najsmrteľnejším požiarom svojho druhu v Thajsku za ...



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thailand_fire__4121 676x451 13.7.2026 (SITA.sk) - Požiar v bare na okraji Bangkoku si vyžiadal najmenej 27 obetí a ďalších 63 ľudí utrpelo zranenia. Úrady začali vyšetrovanie príčin tragédie, ktorá je najsmrteľnejším požiarom svojho druhu v Thajsku za takmer dve desaťročia.


Najmenej 27 ľudí zahynulo a 63 ďalších utrpelo zranenia pri rozsiahlom požiari v bare Rong Beer Na Lat Phrao na okraji thajskej metropoly Bangkok. Podľa guvernéra Bangkoku Chadcharta Sittipunta je 22 zranených v kritickom stave a úrady už začali vyšetrovanie okolností nešťastia.

Požiar vypukol v nedeľu približne o 23:00 miestneho času a podľa svedkov sa plamene veľmi rýchlo rozšírili. „Požiar sa šíril veľmi rýchlo až k stropu. Dym bol pravdepodobne hlavnou príčinou úmrtí,“ povedal guvernér. Hasiči dostali požiar pod kontrolu približne o tretej hodine ráno.

Vyšetrovatelia našli viaceré obete pri núdzovom východe, ktorý mohol byť podľa prvotných zistení zablokovaný. Premiér Anutin Charnvirakul uviedol, že podnik mal licenciu ako reštaurácia a polícia preveruje záznamy o jeho kontrolách. Dodal, že vyšetrovanie naznačuje existenciu „slepých miest“, z ktorých nebolo možné dostať sa k únikovým východom. „Nebude žiadna zhovievavosť, ak sa preukáže porušenie zákona,“ vyhlásil.



Svedkovia opísali dramatické scény. Taxikár na motorke Surin Jaiharn povedal, že videl, ako plamene vyšľahli z vchodu do ulice, a pomohol približne piatim ľuďom s popáleninami. „Cítim sa skľúčene. Videl som veľa mŕtvych a neviem, aký osud postihol ľudí, ktorým som pomohol,“ povedal. Laoský turista Kan Kutirat uviedol, že z vnútra podniku počul hlasný krik a podarilo sa mu zachrániť jednu ženu.

Podľa premiéra hudobníci vystupujúci v podniku vypovedali, že pred požiarom sa pri pódiu objavil dym z elektrického rozvádzača, následne vypadol prúd a ozvala sa explózia. Šéf bangkockého úradu pre prevenciu katastrof Suriyachai Rawiwan uviedol, že hasiči dorazili na miesto do piatich minút od nahlásenia udalosti, no vo vnútri našli stoly a sedenie blokujúce únikové cesty.

Ide o najsmrteľnejší požiar v Thajsku od tragédie v bangkockom nočnom klube Santika počas osláv Nového roka 2009, pri ktorej zahynulo 67 ľudí. Bezpečnostné štandardy v thajských baroch a nočných kluboch sú dlhodobo predmetom kritiky, pričom v roku 2022 si požiar klubu Mountain B v provincii Chonburi vyžiadal 25 obetí.


Zdroj: SITA.sk - Pri požiari v bare v Bangkoku zahynulo najmenej 27 ľudí, desiatky ďalších sú zranené – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bangkok Obete požiar v Thajsku
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