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Nedeľa 12.7.2026
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12. júla 2026
Top foto dňa (12. júl 2026): Pohoda festival, protest, horiace palmy, výpadok prúdu a testovacia raketa
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (12. júl 2026): Pohoda festival, protest, horiace palmy, výpadok prúdu, testovacia raketa a San Fermín. [photo id="2454058" /] Top foto dňa (12. júl 2026): Pohoda festival, ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (12. júl 2026): Pohoda festival, protest, horiace palmy, výpadok prúdu, testovacia raketa a San Fermín.
[photo id="2454058" /]
Top foto dňa (12. júl 2026): Pohoda festival, protest, horiace palmy, výpadok prúdu, testovacia raketa a San Fermín.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (12. júl 2026): Pohoda festival, protest, horiace palmy, výpadok prúdu a testovacia raketa © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2454058" /]
Top foto dňa (12. júl 2026): Pohoda festival, protest, horiace palmy, výpadok prúdu, testovacia raketa a San Fermín.
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (12. júl 2026): Pohoda festival, protest, horiace palmy, výpadok prúdu a testovacia raketa © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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