Pri príležitosti MDD sa Amazon znovu rozhodol pomáhať. Tento raz tým najmenším

2.6.2020 (Webnoviny.sk) -Medzinárodný deň detí je sviatok venovaný tým najmenším a množstvo detí po celom svete i na Slovensku oslavuje so svojimi rodinami. Nie všetky deti však majú to šťastie, aby ho mohli osláviť zdravé, doma či v kruhu blízkych.Amazon daruje 3,000 € občianskemu združeniu ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poznávacím znamením je klaunský červený nos, za ktorým sa skrýva veľká dávka humoru. Tento nos s hrdosťou nosí vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov a klauniek, ktorí za bežných okolností realizujú mesačne približne 230 návštev malých pacientov vo vyše 50 nemocniciach a liečebných zariadeniach, ale aj v domácnostiach. Ich poslaním je priniesť chorým deťom radosť a smiech, a tým podporiť ich psychickú pohodu a prispievať k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. Počas koronakrízy sa aj návštevy detí presunuli do online priestoru. Osobné stretnutie je však nenahraditeľné."Sme hrdí, že sa nám počas krízy podarilo rozbehnúť program Klaunské návštevy online a realizovať klauniády pod oknami detských nemocníc. Avšak, kým sa na detské oddelenia dostaneme osobne, chceme sa k časti malých pacientov aspoň priblížiť. Aj preto začnú naši klauni práve 1. júna spríjemňovať deťom vstup do 4 nemocníc – pri NÚDCH v Bratislave, do DFN v Košiciach, do DFNsP v Banskej Bystrici a vo FNsP v Žiline," hovorí Zuzana Ambro, výkonná riaditeľka ČERVENÝ NOS Clowndoctors. "Keď sa nám podarí malého pacienta rozosmiať a dokonca sa usmievajú aj rodičia, vieme, že naše poslanie má zmysel. Preto sme vďační za každú finančnú pomoc, ktorá nám umožňuje robiť čo najviac takýchto klauniád," dodáva Zuzana Ambro."Sme veľmi radi, že pomôžeme deťom, ktoré zažívajú neľahké chvíle kvôli chorobe a môžeme podporiť klauniády, ktoré prináša chorým deťom Červený nos," hovorí Miroslava Jozová, PR manažérka Amazon pre ČR a Slovensko.Informačný servis