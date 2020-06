V Matici Slovenskej bude parlamentný prieskum, výbor odsúhlasil návrh smeráčky Vaľovej

Zákon o sponzoringu

Voľba člena Rady RTVS sa zopakuje

2.6.2020 - Poslanci parlamentného výboru pre kultúru a médiá pôjdu v júni 2020 na prieskum do Matice slovenskej. Návrh, ktorý predložila poslankyňa Jana Vaľová (Smer-SD), odsúhlasili poslanci jednomyseľne.Podnetom pre diskusiu na výbore bol zámer ministerky kultúry Natálie Milanovej (OĽaNO) znížiť dotácie štátu pre Maticu. Jej ročný rozpočet je približne 1,5 milióna eur.Ministerka nepovedala, o akú čiastku by sa znížila podpora Matice. „Zatiaľ ešte predstavu nemáme, musím sa stretnúť s vedením Matice a na základe toho uvážime ďalšie kroky,“ povedala agentúre SITA ministerka Milanová. Ako ďalej uviedla, poslaneckého prieskumu sa rada zúčastní a ocenila, že sa o Matici začína diskusia.Ambíciou ministerky je presadiť zákon o sponzoringu, ktorý by dal Matici možnosť získať podporovateľov. V blízkej dobe má vzniknúť pracovná skupina, ktorá má nastaviť sponzoring tak, aby bol podľa Milanovej „prijateľný aj pre ministerstvo financií, ale hlavne využiteľný pre kultúru“.Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) minulý týždeň počas stretnutia s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom kritizoval výšku štátnej dotácie pre Maticu. Považuje ju za „biednu“. „Budem brániť túto slovenskú najstaršiu národnú ustanovizeň,“ povedal okrem iného Kollár.V programovom vyhlásení vlády sa uvádza, že vládny kabinet zváži „systémovú zmenu najmä financovania Matice slovenskej“.Poslanci mediálneho výboru zároveň rozhodli, že sa voľba nového člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) pre formálne nedostatky zopakuje. V hre bol jediný kandidát, a to Ivan Dlhopolec. Navrhlo ho záujmové združenie právnických osôb Tribunál.Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) označil za chybu, že pri otváraní obálky na pôde výboru neboli poslanci pozvaní. Kontrola je podľa Jarjabka potrebná preto, aby nedošlo k následnému dodaniu materiálov potrebných pre kandidatúru, ktoré predtým v obálke nemuseli byť.„Určite malo prísť pozvanie pre všetkých poslancov pri otváraní obálky,“ zdôraznil Jarjabek. Predseda mediálneho výboru Kristián Čekovský (OĽaNO) priznal, že sa stala chyba.