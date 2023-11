Pri príležitosti Svetového dňa detí sa 12 slovenských pamiatok a najväčšia LED fasáda iniciatívou UNICEF “rozžiarili” namodro

O UNICEFe

23.11.2023 (SITA.sk) - Slovensko sa po prvýkrát v histórii pripája k iniciatíve, ktorú organizuje UNICEF po celom svete pri príležitosti osláv Svetového dňa detí. Dvanásť ikonických pamiatok naprieč celou krajinou spolu s najväčšou LED fasádou na Slovensku boli vysvietené namodro, čím nám pripomenuli záväzok chrániť práva detí.UNICEF si každoročne 20. novembra pripomína podpísanie Dohovoru o právach dieťaťa Organizáciou Spojených národov a pri tejto príležitosti v spolupráci s ďalšími partnermi oslavuje Svetový deň detí. Je to významný deň pre deti, a zároveň príležitosť na zvýšenie povedomia o najpálčivejších problémoch, ktorým deti na celom svete čelia. Dohovor ratifikovalo historicky najviac krajín spomedzi všetkých dokumentov Organizácie Spojených národov o ľudských právach – podporovaný je v 196 krajinách.Podporu Svetovému dňu detí 20. novembra ukazujú budovy, pamiatky a významné objekty na celom svete rozsvietením namodro. V minulých rokoch medzi ne patrili Opera v Sydney, Eiffelova veža vo Francúzsku, pyramídy v Gíze, Chichén Itzá v Mexiku a mnohé ďalšie.Namodro osvetlené historické budovy, pamiatky a iné dominanty v Bratislave, Košiciach, Nitre, Komárne, Banskej Bystrici a Spišskej Novej Vsi nám pripomenuli význam záväzku voči deťom, ktorý krajina prijala pred viac ako 30 rokmi podpísaním Dohovoru o právach dieťaťa.: Bratislavský hrad, Prezidentský palác, UFO, Stará Tržnica, LED fasáda Landererova 12: Dóm sv. Alžbety: Hodinová veža, Barbakán, Historická radnicaRadnica: Chrenovský most, Divadlo Adreja BagaraMonoštorský most"Na Svetový deň detí sa slovenské pamiatky sfarbujú namodro a pripájajú sa tak k mestám v Európe a na celom svete, ktoré vyzývajú na zvýšenie pozornosti detským právam a lepšiu budúcnosť pre všetky deti," uviedla Michaela Bauer, koordinátorka UNICEF pre núdzové situácie na Slovensku. "Klimatické zmeny, následky pandémie, ozbrojené konflikty, dlhotrvajúce krízy a rastúca chudoba ohrozujú detské práva a my musíme spojiť úsilie, aby sme ochránili ich budúcnosť."Detský fond OSN (UNICEF) je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú systematickú pomoc deťom. Vo viac ako 190 krajinách a teritóriách pracujeme pre každé dieťa, aby sme vybudovali lepší svet pre všetkých.Naším poslaním je prispieť k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.Viac informácií o UNICEF a jeho práci nájdete na: www.unicef.org