Pri protestoch v pásme Gazy utrpelo zranenia 14 Palestínčanov

Palestínski demonštranti, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gaza 6. decembra (TASR) - Najmenej 27 Palestínčanov utrpelo v piatok zranenia pri hromadných protestoch, ktoré po trojtýždňovej prestávke na hraniciach Izraela s pásmom Gazy zorganizovalo palestínske militantné hnutie Hamas. Informoval o tom denník Times of Israel s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy, podľa ktorého štyri osoby utrpeli strelné zranenia spôsobené ostrou muníciou použitou izraelskými bezpečnostnými silami. Jeden zo zranených je po zásahu do oblasti hrudníka vo vážnom stave.Niekoľko Palestínčanov sa priblížilo k hraničnému plotu a strieľalo na izraelských vojakov z prakov, ale inak bol protest relatívne pokojný a nesprevádzalo ho pálenie pneumatík a vypúšťanie zápalných balónov, napísala agentúra AP.Pásmo Gazy je od roku 2007, keď sa v ňom ujalo vlády radikálne hnutie Hamas, pod prísnou blokádou Egypta a Izraela. Blokáda komplikuje najmä humanitárnu situáciu v oblasti. Izrael považuje Hamas za teroristickú skupinu a zodpovednosť za akýkoľvek útok z pásma Gazy pripisuje tejto organizácii.Hovorca Hamasu Házim Kásim podľa AP uviedol, že jeho hnutie je odhodlané blokádu prelomiť a s týmto cieľom rokuje s egyptskými predstaviteľmi v Káhire a vedie aj bilaterálne rozhovory s radikálnou palestínskou organizáciou Islamský džihád, ktorá tiež pôsobí v pásme Gazy.," povedal Kásim. Podľa nepotvrdených správ Egypt navrhol Hamasu uzavrieť s Izraelom päťročné prímerie, vďaka ktorému by v pásme Gazy bolo možné vytvoriť ekonomické stimuly.