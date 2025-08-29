|
Piatok 29.8.2025
Meniny má Nikola, Nikolaj
Archív správ
Denník - Správy
29. augusta 2025
Pri Putinovom paláci vypukol lesný požiar spôsobený dronmi
Lesný požiar spôsobený dronmi vypukol na juhu Ruska v Krasnodarskom kraji neďaleko paláca Gelendžik, ktorý podľa ruskej opozície patri ruskému vládcovi Vladimirovi Putinovi. Do piatkového rána sa požiar ...
29.8.2025 (SITA.sk) - Lesný požiar spôsobený dronmi vypukol na juhu Ruska v Krasnodarskom kraji neďaleko paláca Gelendžik, ktorý podľa ruskej opozície patri ruskému vládcovi Vladimirovi Putinovi. Do piatkového rána sa požiar rozšíril na plochu 41,5 hektára. Niektoré správy naznačujú, že požiar, ktorý vypukol vo štvrtok ráno, by mohol byť približne 3 alebo 4 kilometre od paláca. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.
Ruská Nadácia proti korupcii v roku 2021 deň po zatknutí lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného, ktorý zomrel vo väznici, zverejnila informácie o paláci Gelendžik. Podľa nadácie palác postavili štátne firmy Rosnefť a Transnefť, na ktorých čele sú Putinovi kamaráti.
Oficiálna rozloha paláca je 17 691 štvorcových metrov a panstvo sa rozprestiera na 68 hektároch. Podľa Nadácie proti korupcii je pozemok stokrát väčší.
Zdroj: SITA.sk - Pri Putinovom paláci vypukol lesný požiar spôsobený dronmi © SITA Všetky práva vyhradené.
