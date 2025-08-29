Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nikola, Nikolaj
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

29. augusta 2025

Pri Putinovom paláci vypukol lesný požiar spôsobený dronmi


Tagy: Lesný požiar vojna na Ukrajine

Lesný požiar spôsobený dronmi vypukol na juhu Ruska v Krasnodarskom kraji neďaleko paláca Gelendžik, ktorý podľa ruskej opozície patri ruskému vládcovi Vladimirovi Putinovi. Do piatkového rána sa požiar ...



Zdieľať
russia_election_30209 1 676x451 29.8.2025 (SITA.sk) - Lesný požiar spôsobený dronmi vypukol na juhu Ruska v Krasnodarskom kraji neďaleko paláca Gelendžik, ktorý podľa ruskej opozície patri ruskému vládcovi Vladimirovi Putinovi. Do piatkového rána sa požiar rozšíril na plochu 41,5 hektára. Niektoré správy naznačujú, že požiar, ktorý vypukol vo štvrtok ráno, by mohol byť približne 3 alebo 4 kilometre od paláca. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.


Ruská Nadácia proti korupcii v roku 2021 deň po zatknutí lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného, ktorý zomrel vo väznici, zverejnila informácie o paláci Gelendžik. Podľa nadácie palác postavili štátne firmy Rosnefť a Transnefť, na ktorých čele sú Putinovi kamaráti.

Oficiálna rozloha paláca je 17 691 štvorcových metrov a panstvo sa rozprestiera na 68 hektároch. Podľa Nadácie proti korupcii je pozemok stokrát väčší.


Zdroj: SITA.sk - Pri Putinovom paláci vypukol lesný požiar spôsobený dronmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Lesný požiar vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fašizmus a nacizmus nebol ani potlačený, ani potrestaný. Odkaz SNP je podľa Fica slovenský, veľkolepý a suverénny – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pripomíname si 75 rokov od Akcie R, komunisti videli v reholiach nebezpečného konkurenta i oponenta

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 