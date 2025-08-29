|
29. augusta 2025
Fašizmus a nacizmus nebol ani potlačený, ani potrestaný. Odkaz SNP je podľa Fica slovenský, veľkolepý a suverénny – VIDEO
Fašizmus a nacizmus nebol ani potlačený, ani potrestaný. Len sa mu podarilo skryť počas studenej vojny skrytý a dnes vidíme dôsledky možno aj toho, že sme neboli pri potláčaní nacizmu a fašizmu dôslední. Vo ...
Bude podporovať mierovú politiku
Premiér začal prejav citátom nacistického vodcu Adolfa Hitlera o tom, že hranica medzi Európou a Áziou nie je pohorie Ural, ale je tam, kde končia germánske kmene a začínajú Slovania, a kde nacistický vodca vyzýval na posunutie tejto hranice čo najviac na východ a podmanenie menejcenných národov. Fico poukázal aj na masovú podporu nemeckého nacistického režimu, podotkol ale, že minimum z nich bolo po vojne potrestaných za zločiny. Medzi spomínané dôsledky premiér zaradil to, že „úplne ľahkovážne sa dnes otvárajú témy, ako je nová vojna, konflikt medzi východom a západom". Podľa Ficových slov sa hovorí aj o „porciovaní Ruskej federácie,“ uviedol tiež, že sa popierajú výsledky druhej svetovej vojny.
„My veľmi dobre vieme, odkiaľ prišla na Slovensko sloboda, a vieme, akú obrovskú cenu zaplatili národy bývalého Sovietskeho zväzu za tento oslobodzovací boj, ktorý išiel naprieč celou Európou. My si jednoducho pravdu vziať nedáme," zdôraznil v prejave Fico. Rovnako prízvukoval, že pokiaľ bude premiérom SR, bude vždy podporovať mierovú politiku založenú na dôslednom dodržiavaní medzinárodného práva.
„Toto je môj verejný prísľub. Žiadne rinčanie zbraňami, žiadne vyhrážky. Ako malá krajina skúsme prispieť k mieru ešte viac, ako to robíme doteraz," uviedol.
Úloha médií
V prejave predseda vlády spomenul aj bývalého československého prezidenta Gustáva Husáka. Ten si podľa Fica zaslúži omnoho viac úcty, ako je mu dávané, a to za to, ako sa postavil k organizácii SNP. Spomenul Husákové slová o náročnosti a nebezpečenstve povstania.
„V čom je to nóvum a čo by sme si mali zobrať do súčasnej politiky?" položil Fico otázku. Následne sa obrátil na prítomného prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý vystúpil s prejavom krátko pred ním, a ktorý spomínal médiá a úlohu, ktorú podľa neho zohrávajú pri rozširovaní nenávisti v spoločnosti.
„Nemusím hovoriť o médiách, myslím si, že si to povedal veľmi presne," poznamenal premiér s tým, že bude rád, ak si z toho verejnosť vezme ponaučenie.
Politika Ficovej vlády
„Problém SNP pre mnohých, ktorí na Slovensku pôsobia je to, že bolo slovenské, veľkolepé a suverénne," vyjadril sa ďalej Fico s tým, že ide o pojmy, ktoré sa veľmi ťažko znášajú v slovenskej politike. Spomenul pojem „slovenského sluhovstva“, o ktorom hovorili už mnohí politici, pričom vystríhali pred jeho nebezpečnosťou pre slovenskú politiku.
Podľa premiéra mali pravdu, spomenul rôzne udalosti z dejín, napríklad predaj strategických podnikov v rokoch 1998 až 2006, či roky 2020 až 2023, kedy im podľa jeho slov „trestným právom a obuškami búchali po hlave a zatvárali nás“. Za najpodstatnejší odkaz SNP Fico označil to, že sa musíme držať troch parametrov, teda slovenského, veľkolepého a suverénneho, ktoré nám podľa Fica nemôže nik vziať v našej politike. Následne prízvukoval, že pokiaľ bude premiérom, politika jeho vlády bude slovenská a suverénna.
„Mne nikto nebude hovoriť, kam mám ísť, a kam nemám ísť," deklaroval, spomenul svoju májovú cestu do Moskvy na oslavy výročia skončenia druhej svetovej vojny. Podotkol tiež, že poďakovať sa bol aj na Arlingtonskom cintoríne, či vo Francúzsku na cintoríne, kde sú pochované obete vylodenia v Normandii.
Slovensko zašle potravinovú pomoc do Gazy
Predseda vlády tiež avizoval, že o niekoľko dní odlieta do Číny, konkrétne na oslavy konca druhej svetovej vojny. „Suverénny postoj, ktorí slovenskí sluhovia nikdy nepovedia, je, ak povieme, ‛prosím vás, čo má ten hladomor a utrpenie ľudí v Gaze spoločné s právom na podporu nejakého štátu‛? Nemá spoločné absolútne nič," vyhlásil Fico.
V tejto súvislosti spomenul, že ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) sa dohodli na zaslaní potravinovej pomoci do Gazy, v rámci možností Slovenska. Uviedol, že ide o viac ako šesť ton základných potravín, ktoré sa momentálne nachádzajú na letisku v Jordánsku. Na územie Gazy by sa mali dostať prostredníctvom padákov. Podľa Fica takto chceme ukázať svoj postoj.
Poprial zdravie i pohodu
Prejav predseda vlády zavŕšil výrokom Vladimíra Mináča (národný umelec, bývalý predseda Matice slovenskej - pozn. SITA) o tom, že stať sa skutočným Slovákom značí stať sa bratom všetkých ľudí. Výrok sa tiež týkal toho, že Slováci budú vždy malým národom, no nebudeme bezmocní, kým budeme chrániť svoju pravdu.
Účastníkom povstania, ale aj všetkým obyvateľom, poprial zdravie i pohodu. „Nech žije SNP, nech žije jeden z najvýznamnejších štátnych sviatkov, ktoré máme," adresoval premiér verejnosti.
Zdroj: SITA.sk - Fašizmus a nacizmus nebol ani potlačený, ani potrestaný. Odkaz SNP je podľa Fica slovenský, veľkolepý a suverénny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
