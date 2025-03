Pri rekonštrukcii kaštieľa v Rusovciach objavili unikátny archeologický nález

Zachovali sa aj stopy psa

10.3.2025 (SITA.sk) - Práce na obnove kaštieľa v Bratislave-Rusovciach pokračujú od júna minulého roka podľa plánu. Ako uviedol tlačový odbor Úradu vlády SR , nastali však zmeny projektu súvisiace s unikátnym archeologickým nálezom. Na piatkovej obhliadke staveniska o tom informovali zástupcovia zhotoviteľa a realizátori archeologického výskumu.Tím archeológov z Trnavskej univerzity pri archeologickom výskume na východnom a západnom nádvorí kaštieľa objavil unikátny nález - antický vodovod.„Rímsky akvadukt sa nachádzal 80 centimetrov pod dnešným povrchom, je vymurovaný z kameňa a dno tvoria rímske tehly nazývané teguly," priblížil úrad vlády. Archeológovia vypočítali, že na stavbu akvaduktu Rimania použili 51 ton kameňa a viac ako 80 tegúl.„Na niektorých z tehál sa zachovalo meno výrobcu, na iných boli dokonca otlačené stopy psa, ktorý po nich prebehol, pokiaľ sa tehly sušili na slnku," poznamenal tlačový odbor.Vodovod je vysoký 91 centimetrov a voda v ňom prúdila v 32-centimetrovom kanáli, čo je približne šírka jednej rímskej stopy. Záhadou zostáva, kde stála budova, pre ktorú bol určený a na čo ju Rimania využívali. Archeológovia odhadujú, že stavba mohla slúžiť pre rímskych vojakov ako kúpele.Vzhľadom na význam nálezu Krajský pamiatkový úrad Bratislava požiadal o preloženie podzemného objektu pre technológiu kaštieľa, ktorý bol navrhnutý práve v mieste nálezu. Úrad vlády SR požiadavke vyhovel a pristúpil k prekládke, čo vyvolá zmeny v projekte a ovplyvní aj spôsob realizácie.Od začiatku realizácie v objekte kaštieľa vykonali práce na zamedzenie zatekania do objektu, zbúrali bývalé zariadenie staveniska a ďalších objektov. Vypracovali tiež dendrologický a mykologický posudok na drevené konštrukcie a prvky reštaurovania a vypracovali statické posudky na drevené nosné časti – stropy a krov.Ďalej vyhodnotili stav hodnotných prvkov interiéru oproti navrhnutému rozsahu reštaurovania a umelecko-remeselnej obnovy.„Hodnotné prvky sú postupne rozoberané a pripravované na presun do reštaurátorských ateliérov, ide o obklady stien a stropov, obrazy, kamenné podlahy a podobne," priblížil úrad vlády.Bol vypracovaný tiež statický posudok tehlových klenieb prvého podzemného podlažia, ako aj doplňujúce statické zabezpečenia nosných konštrukcií na základe posudku. Na základe nového projektu, ktorý zmenšil potrebný rozsah prác, sa bude realizovať podchytávanie základov kaštieľa.Pôvodné rozvody vzduchotechniky, kúrenia, vody, elektroinštalácie a kanalizácie odstránili, vybudovali nové vodovodné prípojky a budujú technologické kanály vzduchotechniky na prvom podzemnom podlaží.„Prebieha aj rekonštrukcia pôvodného tehlového oplotenia areálu, drevené prvky a múry sú postupne ošetrované a ožarované proti drevomorke a došlo k realizácii spriahnutých pôvodných drevených stropov nadbetonávkou," dodal úrad vlády.Práce súbežne realizujú aj na objekte čeľadníka. Ten vyčistili od náletových drevín, odviezli už aj sutiny zo spadnutých stropných konštrukcií.Ďalej bol vypracovaný statický posudok na objekt vrátane suterénu, ako aj statické zabezpečenie havarijných častí pred začatím rozoberacích prác. „Na základe posudku už dochádza aj k demontáži a postupnému rozoberaniu objektu," doplnil tlačový odbor.V Čeľadníku tiež vykonali archeologický prieskum, kategorizovali pôvodné kamenné prvky fasády a ostenia okien. Zhotoviteľ sa snažil opätovne využiť pôvodné pálené tehly, avšak na základe ich posúdenia budú nové nosné časti realizované z nových plných pálených tehál.Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená v roku 2029 a predpokladané náklady dosiahnu takmer 110 miliónov eur.