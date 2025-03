Doprava, školstvo či kultúra. Banskobystrický kraj rozdelil peniaze z úveru do každého okresu

Mosty aj problémové križovatky

10.3.2025 (SITA.sk) - Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v pondelok odsúhlasili rozdelenie úverového rámca vo výške 30 miliónov eur. Peniaze pôjdu do všetkých okresov, investície smerujú najmä do dopravy, školstva, kultúry a sociálnych služieb.Každý okres získal podľa hovorkyne kraja Lenky Štepánekovej prostriedky na riešenie najkritickejších infraštruktúrnych problémov, modernizáciu verejných služieb a podporu rozvoja.„Pri rozhodovaní o úvere sme spolu s poslancami pracovali na tom, aby distribúcia týchto peňazí bola spravodlivá, pokrývala investičné priority, dovolila nám riešiť najzásadnejšie a najakútnejšie problémy, napríklad v podobe padajúcich mostov, a zároveň, aby sa každému okresu ušla alikvótna časť,“ vysvetlil predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter . Každý okres dostane pritom sumu primeranú svojej veľkosti.Viac ako polovica, teda 17,3 milióna eur, pôjde do oblasti dopravy. Medzi najväčšie investície patria rekonštrukcie mostov v Rimavskej Seči, Hnúšti, Novej Bani či Lučenci. Peniaze však pokryjú aj riešenie problémových križovatiek, napríklad v Šášovskom Podhradí, v Kremničke pri pivovare alebo v Brezne.Druhou najväčšou položkou, na ktorú pôjdu peniaze z úveru, je vzdelávanie. Vyčlenená suma viac ako 4,2 milióna eur je podľa Lenky Štepánekovej určená napríklad na rekonštrukcie budov, opatrenia na zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukciu ihrísk a športovísk alebo nákup nového vybavenia.Medzi finančne najnáročnejšie budú patriť rekonštrukcie striech na budovách gymnázií v Lučenci a Banskej Bystrici či nákup prevádzkových strojov pre školskú jedáleň veľkokrtíšskeho gymnázia.Na rekonštrukcie, opravy, ale aj nákup zbierkových predmetov a ďalšie investície v oblasti kultúry vyčlenili poslanci z predschváleného úveru viac ako 1,8 milióna eur. Rátali napríklad s projektovou dokumentáciou na rekonštrukciu budovy Domu kultúry v Banskej Bystrici, ale aj s fotovoltaickými panelmi pre Litterru v Revúcej.Peniaze na rekonštrukcie a nové vybavenie v celkovej hodnote presahujúcej 1,7 milióna eur určili poslanci aj pre oblasť sociálnych služieb. Časť peňazí sa ujde aj cestovnému ruchu, napríklad obnove coburgovského kaštieľa v Pohorelskej Maši alebo na dobudovanie infraštruktúry na Kráľovej holi.