Pri rozdávaní telefónneho čísla buďte opatrnejší, radí audítor Straka

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) - Väčšina ľudí vníma ako najcitlivejší osobný údaj svoje rodné číslo. Podvodníkom však stačí na prepojenie rôznych databáz číslo mobilného telefónu. A to ľudia rozdávajú bežne. Cez mobilné číslo sa pritom podvodníci dokážu dostať k zdravotným záznamom alebo prihlasovacím údajom na realizáciu finančných transakcií. Ľudia by preto mali byť pri rozdávaní telefónneho čísla opatrnejší. Upozorňuje na to audítor TÜV SÜD Slovakia Igor Straka.Rodné číslo už podľa jeho slov nespadá do osobitnej kategórie osobných údajov, hoci je to jednoznačný identifikátor.uviedol Straka. Upozorňuje však, že na prepojenie rôznych databáz dokážu podvodníci použiť aj číslo mobilného telefónu. A to ľudia rozdávajú bežne.Straka radí nedávať číslo hocikomu.zdôraznil audítor.Podvodníci podľa jeho slov zbierajú osobné údaje napríklad z registrácie do rôznych súťaží.vysvetlil Straka s tým, že stačí raz neuvážene poskytnúť osobné informácie, najčastejšie korešpondenčné údaje, a budú sa neriadene šíriť ďalej.Ľudia často poskytujú osobné údaje pri vstupe do budovy. Strana pripomína, že je obvyklé predložiť občiansky preukaz, ale nie je dôvod na to, aby ľudia napríklad poskytli číslo telefónu, e-mail alebo iné údaje, ktoré sú nad rámec identifikácie osoby.doplnil Straka.Pri poskytovaní osobných údajov si podľa neho treba všímať, či sa prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ riadi nariadením GDPR.opísal Straka.Ďalším spôsobom, ako môže niekto zneužiť osobné údaje, je vedomá krádež zamestnancom prevádzkovateľa či sprostredkovateľa.dodal Straka s tým, že až 80 percent prípadov zneužitia osobných údajov sa deje pre zlyhanie ľudského faktora.