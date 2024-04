Pri severovýchodnom pobreží Brazílie našli loď plnú migrantov, ide o 20 mŕtvych tiel

14.4.2024 (SITA.sk) - Malú loď plnú rozkladajúcich sa mŕtvol spozorovali rybári v sobotu pri severovýchodnom pobreží Brazílie. Informovali o tom miestne médiá.Úrad brazílskeho generálneho prokurátora vo vyhlásení uviedol, že na miesto vyslal forenzný tím, aby zistil odkiaľ loď a telá pochádzajú. V lodi by „podľa niektorých správ mohlo byť do 20 mŕtvych tiel," uviedol úrad generálneho prokurátora.Loď našli pri pobreží brazílskeho štátu Pará. Nie je prvýkrát, čo rybári v západnej časti Atlantického oceánu spozorovali plavidlá s mŕtvymi telami. V roku 2021 pri pobreží Brazílie a vo východnom Karibiku našli sedem lodí plných mŕtvol.Prešetrovanie agentúry Associated Press a miestnych úradov ukázalo, že v niektorých z týchto lodí sa nachádzali mŕtvoly afrických migrantov, ktorí sa snažili doplaviť na španielske Kanárske ostrovy. Do svojho cieľa sa však nedostali a celé týždne ich unášali prúdy v Atlantickom oceáne.