Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa pozastavila lety na Blízky východ. Predbežný termín obnovy je však známy

14.4.2024 (SITA.sk) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa v nedeľu oznámila, že pravidelné lety do Tel Avivu, Ammánu a Arbílu plánuje obnoviť od utorka.Lety Lufthansy do Bejrútu a Teheránu zostanú pozastavené najmenej do štvrtka, uviedla firma. Lufthansa dodala, že bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe monitoruje a vyhodnocuje.„Bezpečnosť našich pasažierov a posádok má vždy najvyššiu prioritu,“ uviedol letecký prepravca vo vyhlásení.