Pri Skalnatej chate turistov vítajú obrovskí snehuliaci, pokračuje siedmy ročník Sympózia snehuliakov (foto)

6.2.2024 - Okolie Skalnatej chaty vo Vysokých Tatrách zdobia takmer celú zimu tradiční snehuliaci či iné stavby zo snehu. Postavili ich tam návštevníci, ktorí sa takto zapájajú už siedmy rok do Sympózia snehuliakov.Pre chatu už ide o tradíciu. Ako pre agentúru SITA povedal jej chatár Pavol Kulanga, priemerne takto počas sympózia vznikne zhruba do štyridsať stavieb. Tohtoročné trvá od 28. decembra do 10. marca.Do súťaže sa podľa chatára zapájajú turisti bez obmedzenia veku. Podmienkou je postaviť snehuliaka či čokoľvek zo snehu v blízkom okolí chaty, odfotiť to a poslať na mailovú adresu chaty.Tá diela postupne uverejňuje na sociálnej sieti. Súťaží sa v dvoch kategóriách, z ktorých vzíde dokopy osem výhercov. O štyroch rozhodne hlasujúca verejnosť na sociálnej sieti, o ďalších štyroch zase porota chaty. Výsledky budú následne známe do konca marca.„Celá pointa sympózia spočíva v tom, aby sa prepojil pobyt ľudí v horách, s oddychom a ich kreatívnym realizovaním sa. Uvedomili sme si, že najlepší stavebný materiál v zime je sneh v okolí chaty. Realizovať sa môžu deti, dôchodcovia, ktokoľvek,“ uviedol Kulanga, syn už dnes zosnulého legendárneho chatára a nosiča Laca Kulangu.Najlepšie sú podľa chatára vtipné stavby, všetky však majú krátku životnosť.„U nás sú extrémne podmienky. Niekedy vydržia stavby len po najbližšiu víchricu, čo je väčšinou aj na druhý deň, v tom lepšom prípade v priebehu ďalších dní,“ vysvetlil. Chata na Skalnatom plese je otvorená celoročne. Hoci je najviac navštevovaná v lete, turistov láka aj počas zimy. Tá tohtoročná je v tomto smere porovnateľná s minulými rokmi.„Poradie návštevníkov z pohľadu národnosti je už klasické, teda dominujú Slováci, nasledujú Česi a po nich Poliaci,“ zhodnotil Kulanga.Skalnatá chata sa nachádza v centre Skalnatej doliny na Tatranskej magistrále. Návštevníci sa tam dostanú pešo, v zime aj na lyžiach zo zjazdovky či lanovkou.V prípade pešej turistiky sa k chate dá dostať po červenej, modrej i zelenej značky. Ako informovala chata, chodníky sú prístupné celoročne, okrem časti chodníka po červenej značke medzi Skalnatým plesom a Chate pri Zelenom plese, ten je sezónne uzavretý od 1. novembra do 31. mája.Vo Vysokých Tatrách sa ideálne podmienky na stavby zo snehu a ľadu snažia využívať viacerí chatári či prevádzkovatelia. Pri Rainerovej chate postavil v decembri niekdajší chatár Peter Petras starší betlehem zo snehu, počas minulého týždňa k nemu pribudla socha vysokohorského nosiča.Tá ma pripomínať ďalšieho chatára Viktora Beránka, ktorý chatárči na Chate pod Rysmi. Rovnako pri Majláthovej chate pri Popradskom plese vyrástla obrovská veľryba vysoká viac ako tri metre. Od konca januára zase Hrebienok zdobia desiatky ľadových sôch, ktoré tam postavili stavitelia z rôznych častí sveta pri príležitosti majstrovstiev Tatry Ice Master