Pri Spišskej Kapitule vznikne pietne miesto ako spomienka na tri dievčatá, pribudne aj autobusová zastávka

20.11.2024 (SITA.sk) - Na mieste tragédie z apríla tohto roka pri Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí (okr. Levoča), pri ktorej zahynuli tri dievčatá, vznikne pietne miesto. Rovnako tam pribudne autobusová zastávka. Informoval o tom médiá primátor mesta Michal Kapusta . V súčasnosti sa pri ceste nachádzajú tri kríže, pravidelne sem prichádza pomodliť sa či zapáliť sviečku mnoho ľudí.Dievčatá vo veku 17 a 18 rokov Lucia, Sofia a Katarína prišli v sobotu 6. apríla do Spišskej Kapituly na diecézne stretnutie mládeže s biskupom. Prihlásilo sa naň približne 1 600 mladých.„Tragédia sa stala, keď autobus stál a ľudia z neho vystupovali,“ pripomenul Kapusta. Po tom, ako sa pohol, pripravil o život spomínané dievčatá, siedmi ľudia sa zranili. Autobus stál na kopci, zastávka tam nebola.„Náš úmysel je spolu s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) vybudovať autobusovú zastávku tak, ako má byť, aj s nástupným ostrovčekom, chodníkom a priechodom pre chodcov do Spišskej Kapituly. Zároveň za ňou bude pietne miesto,“ ozrejmil primátor. Mesto sa podľa jeho slov snaží prijímať opatrenia, aby sa takéto udalosti neopakovali.„Vkladáme do toho veľa energie aj financií, aby to bolo bezpečné,“ povedal. V tejto súvislosti samospráva pripravuje aj úpravu parkoviska pri Kapitule. V budúcnosti by sa už autobusy nemali otáčať na poslednej terase kaskádového parkoviska, vybudovať chcú z neho výjazd na hlavnú cestu smerom k salašu.„Do Podhradia potom vojdú šoféri z druhej strany, autobusy odstavia na veľkom parkovisku pod Spišským hradom. Autobusy sa tu tak nebudú križovať, ani otáčať,“ priblížil zámer Kapusta. Samotní návštevníci by zase mohli vystúpiť priamo na parkovisku pri Kapitule a odtiaľ prejsť chodníkom rovno k Biskupskej záhrade, teda mimo hlavnej cesty.Mesto podľa Kapustu spolupracuje na projekte pietneho miesta, chodníka i zastávky spolu s Prešovským samosprávnym krajom a biskupstvom. Spišské Podhradie by podľa jeho slov investovalo do spomínaného výjazdu z parkoviska. Využiť chce na to financie z cezhraničného programu Interreg či programu pre menej rozvinuté okresy. V tomto prípade by išlo podľa primátora o investíciu vo výške 100-tisíc eur.„Bezpečnosť je dôležitá. Náš otec biskup je aktívny a akčný, ľudia ho majú radi. Počítame s tým, že aj na Spišskú Kapitulu bude chodiť čoraz viac nielen turistov, ale aj pútnikov. Toto miesto má neskutočnú silu,“ povedal.Podľa Kapustu prišli s myšlienkou vytvoriť pietne miesto biskup František Trstenský a vladyka Jonáš.„Nechce to byť veľké, ale jemné, ako boli tie dievčatá,“ skonštatoval. Aj hovorca Spišského biskupstva Jakub Konkoľ pre agentúru SITA potvrdil, že pôjde o jednoduché pietne miesto.„Na jeho vytvorenie boli oslovení viacerí umelci, ktorí majú vypracovať svoje návrhy. Z týchto návrhov bude potom vybraný a zrealizovaný ten, ktorý bude najvhodnejší," uviedol. Dátum realizácie tohto pietneho miesta podľa jeho slov nevedia presne určiť.„Vznik každého umeleckého diela si vyžaduje svoj čas. Máme však nádej, že by to mohlo byť do jedného roka," dodal.