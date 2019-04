Pri stavbe festivalového pódia zomrel hlavný montážnik, spadol počas práce

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

INDIO 7. apríla (WebNoviny.sk) - Pri stavbe pódia pre americký festival Coachella zomrel hlavný montážnik.Spoločnosť Goldenvoice, ktorá prináša každý rok podujatie do kalifornského mesta Indio, nezverejnila meno muža. Vo festivalovom tíme však pracoval už 20 rokov."Dnes sme stratili kolegu, kamaráta a člena rodiny. Náš priateľ spadol, keď pracoval na stavbe festivalového pódia. V našom tíme pracoval 20 rokov a robil to, čo miloval. Bol to ťažko pracujúci a milujúci človek, ktorý sa veľmi dobre staral o svoj tím. Ako náš hlavný montážnik bol zodpovedný za nespočetné množstvo úžasných koncertov. Bude nám veľmi chýbať," uviedli organizátori.Šesťdňové podujatie sa bude konať od 12. do 14. apríla a potom od 19. do 21. apríla. Vystúpia počas neho napríklad aj Ariana Grande, Childish Gambino alebo Janelle Monáe.