José James vystúpi v Bratislave v rámci festivalu City Sounds

Na snímke José James. Foto: Matej Salek - City Sounds

Bratislava 7. apríla - José James, o ktorom kritici píšu ako o jazzovom spevákovi pre hiphopovú generáciu, vystúpi 27. júna v Slovenskom rozhlase v rámci celoročného festivalu City Sounds. James je jedným z najvýznamnejších svetových predstaviteľov žánru neosoul, ktorý miesi tradície s modernými postupmi. TASR o tom informoval PR manažér Matej Šálek.





James za svoju inšpiráciu označuje mená ako John Coltrane, Marvin Gaye, znie ako reinkarnácia legiend Terryho Calliera, Gil Scott-Herona, počuť aj Billa Withersa, ktorému vzdáva hold na aktuálnom albume. Ide už o druhý koncert v rámci programu City Sounds. Pred štyrmi rokmi zožal mimoriadny úspech s programom zasväteným Billie Holliday, ktorú považuje za ďalšiu zásadnú inšpiráciu v jeho umeleckej kariére.José James sa pohybuje medzi žánrami s podobnou virtuozitou, ako spieva. Zo soulu či funku si berie groove, z jazzu rytmickú neortodoxnosť a fantáziu, občas organicky uplatní aj elektroniku, drum'n'bass alebo DJské skreče, ktoré napodobňuje hlasom, pričom má vzácnu schopnosť rovnakou mierou osloviť príslušníkov hiphopovej generácie aj jazzových puristov.

vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/JOSE-JAMES-presents-Lean-On-Me-121161/?idpartner=60



Josého Jamesa objavil kultový DJ Gilles Peterson. Ihneď po debute The Dreamer (2008) sa objavil v lineupe prestížnych festivalov. Celkovo vydal sedem vysoko cenených albumov. Spolupracoval s viacerými hviezdami, sú medzi nimi Robert Glasper (klavír), Chris Dave (bicie) či Pino Palladino (basgitara). Hosťoval v nahrávkach hviezd ako Jazzanova, Goldie, Nicola Conte a Basement Jaxx. Vystupoval na prestížnych scénach po celom svete, napr. Central Park Summerstage v New Yorku, The Kennedy Center vo Washingtone, Londýnskej Royal Festival Hall či Billboard Live Tokyo.



V roku 2010 po úspešnom debute nasledoval album Blackmagic a vzápätí nahral pre label Impulse! kolekciu jazzových štandardov For All We Know v duete s belgickým klaviristom Jeffom Nevem. Od roku 2012 nahráva pre legendárnu značku Blue Note Record. Tu vyšli albumy Trouble (2012) a No Beginning, No End (2013).



Jeho ďalší album, While You Were Sleeping, obsahuje skladby, ktoré inšpirovali umelci najrôznejších žánrov – Nirvana, Radiohead, ale aj Frank Ocean či James Blake. Spomínanou poctou Billie Holliday, ktorú nazýva svojou hudobnou matkou, bol album Yesterday I Had the Blues, ktorý produkoval legendárny Don Was. Tým sa ešte diskografia hyperaktívneho umelca nekončí, nasledujú dva albumy Love In A Time Of Madness (2017) a aktuálna minuloročná withersovská pocta Lean On Me.



José James sa vracia na Slovensko s novým programom po štyroch rokoch. Sprevádzať ho bude kapela v zložení José James (spev, gitara), Marcus Machado (gitara), Aneesa Almusawwir (basgitara, vokály), Aaron Steele (bicie).



City Sounds je celoročný festival, ktorého ambíciou je predstaviť na Slovensku špičkových umelcov, prezentovať hudobnú interpretačnú špičku v kombinácii s výraznými predstaviteľmi slovenskej hudobnej elity formou dvojkoncertov, propagovať najnovšie hudobné trendy a unikátnych interpretov.





