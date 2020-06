Pri streľbe v protestnej zóne mesta Seattle zomrel jeden človek, ďalší je v kritickom stave

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Jeden človek zomrel a ďalší je v kritickom stave po streľbe v protestnej zóne v americkom Seattli. Incident sa stal nadránom v oblasti známej ako CHOP, čo znamená Capitol Hill Occupied Protest.Predstaviteľka mestskej polície Lauren Truscott pre miestne noviny The Seattle Times uviedla, že nevie, či v súvislosti s prípadom polícia niekoho zadržala a tiež nemá informácie o tom, ako sa daná streľba odohrala.Hovorkyňa Harborview Medical Center Susan Gregg informovala, že okolo tretej hodiny ráno prišli do nemocnice na súkromnom aute dvaja muži so strelnými zraneniami. Jeden zomrel a druhý je v kritickom stave.V dôsledku demonštrácií proti policajnému násiliu, ktoré vyvolalo zabitie Georgea Floyda v Minneapolise pred niekoľkými týždňami, demonštranti v Seattli uzavreli niekoľko blokov blízko policajnej stanice v štvrti Capitol Hill.Polícia sa po stretoch s demonštrantmi z oblasti v značnej miere stiahla. Mestskí predstavitelia tvrdia, že sú stále v kontakte s protestnými lídrami, ktorí sa zaviazali, že v zóne udržia pokoj.