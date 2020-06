Slováci patria v digitálnych zručnostiach medzi najhorších v Únii, hovorí správa eurokomisie

Zlepšuje sa rýchly internet

Značný pokrok vo videohovoroch

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - V indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), ktorá meria aj úroveň digitálnych zručností obyvateľstva, patrí Slovensko k najhorším krajinám v Európskej únii (EÚ) . Prostredníctvom svojej webovej stránky o tom informuje Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku. Spomedzi 28 štátov sa SR umiestnila na 22. mieste.Podiel Slovákov s viac ako základnými digitálnymi zručnosťami je 27 percent, čo je síce viac ako priemer krajín Visegrádskej štvorky (V4), no stále nedosahuje priemer EÚ (33 percent).„Tento rok DESI ukazuje pokrok vo všetkých členských štátoch a vo všetkých kľúčových oblastiach, ktoré sa v indexe merajú. Na základe údajov spred pandémie sa skóre Slovenska mierne zvýšilo vďaka zlepšeniu v oblastiach pripojiteľnosti, využívania internetových služieb a digitálnych verejných služieb,“ uvádza sa na stránke.Väčšina ukazovateľov sa však nezlepšila dostatočne na to, aby udržala krok s priemerom EÚ. Slovensko napríklad kleslo v poradí v oblasti ľudského kapitálu a vo využívaní internetových služieb na 20. miesto.Naopak, podiel Slovákov s viac ako základnými digitálnymi zručnosťami je na úrovni 27 percent, čo je najlepšie skóre v regióne V4, no stále nedosahuje priemer EÚ, teda 33 percent.Na Slovensku sa naďalej zlepšuje rýchle a ultrarýchle širokopásmové pokrytie a znížil sa počet Slovákov, ktorí nikdy nepoužili internet (12 percent), čo je však stále nad priemerom EÚ (9 percent). Internet celkovo používa 82 percent Slovákov a elektronické bankovníctvo 66 percent.Slovensko zaznamenalo značný pokrok vo videohovoroch, pričom túto službu teraz využíva 66 percent ľudí, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 15 percentuálnych bodov.Pod priemerom EÚ ostávajú, napriek zlepšeniu, aj ukazovatele kvality elektronickej verejnej správy a stagnuje aj elektronický obchod.EK vydáva tieto správy od roku 2014. Ich súčasťou sú profily jednotlivých krajín ako aj tematické kapitoly, ktoré sú kombináciou kvantitatívnych údajov získaných pomocou ukazovateľov DESI v piatich oblastiach.„Súčasná pandémia ochorenia Covid-19 ukázala, akými dôležitými sa stali digitálne aktíva pre naše hospodárstva a ako siete a prepojiteľnosť, dáta, umelá inteligencia a superpočítače, ako aj základné a pokročilé digitálne zručnosti podporujú hospodárstvo a spoločnosť,“ uzatvára sa na stránke Zastúpenia EK. DESI je tvorený EK.