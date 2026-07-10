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10. júla 2026
Pri tranzite cez Belgicko budú niektoré regióny od budúceho mája vyberať cestnú daň aj od zahraničných vodičov
Od 1. mája 2027 sa vodiči budú musieť zaregistrovať a zaplatiť cestnú daň, pričom pre prechádzajúcich motoristov budú dostupné jednodňové známky. Tri belgické regióny v piatok oznámili, že od ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Od 1. mája 2027 sa vodiči budú musieť zaregistrovať a zaplatiť cestnú daň, pričom pre prechádzajúcich motoristov budú dostupné jednodňové známky.
Tri belgické regióny v piatok oznámili, že od budúceho roka zavedú cestnú daň, ktorú budú musieť platiť aj zahraniční vodiči prechádzajúci krajinou. Belgicko v súčasnosti nevyberá poplatky za používanie diaľnic, pričom o ich zavedení sa diskutuje už roky.
„Každý, kto používa naše cesty, musí spravodlivo prispieť na ich údržbu,“ uviedol minister dopravy regiónu Valónsko François Desquesnes.
Od 1. mája 2027 sa vodiči budú musieť zaregistrovať a zaplatiť cestnú daň, pričom pre tranzitujúcich motoristov budú dostupné jednodňové známky. Ročná známka pre vozidlo s nulovými emisiami bude stáť 90 eur, pri viac znečisťujúcich autách až 125 eur.
Ak kamerové systémy zachytia vozidlo bez zaplatenej známky, vodič bude musieť zaplatiť pokutu vo výške 70 eur.
Zdroj: SITA.sk - Pri tranzite cez Belgicko budú niektoré regióny od budúceho mája vyberať cestnú daň aj od zahraničných vodičov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tri belgické regióny v piatok oznámili, že od budúceho roka zavedú cestnú daň, ktorú budú musieť platiť aj zahraniční vodiči prechádzajúci krajinou. Belgicko v súčasnosti nevyberá poplatky za používanie diaľnic, pričom o ich zavedení sa diskutuje už roky.
„Každý, kto používa naše cesty, musí spravodlivo prispieť na ich údržbu,“ uviedol minister dopravy regiónu Valónsko François Desquesnes.
Od 1. mája 2027 sa vodiči budú musieť zaregistrovať a zaplatiť cestnú daň, pričom pre tranzitujúcich motoristov budú dostupné jednodňové známky. Ročná známka pre vozidlo s nulovými emisiami bude stáť 90 eur, pri viac znečisťujúcich autách až 125 eur.
Ak kamerové systémy zachytia vozidlo bez zaplatenej známky, vodič bude musieť zaplatiť pokutu vo výške 70 eur.
Zdroj: SITA.sk - Pri tranzite cez Belgicko budú niektoré regióny od budúceho mája vyberať cestnú daň aj od zahraničných vodičov © SITA Všetky práva vyhradené.
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