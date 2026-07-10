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10. júla 2026

ÚBOK obvinil dvojicu z prevádzačstva, pobytové oprávnenie nezákonne poskytli až 77 osobám – VIDEO


Tagy: Dokumenty Prevádzačstvo trest odňatia slobody

Vyšetrovanie nasvedčuje tomu, že zabezpečovali nepravdivé dokumenty o ubytovaní, administratívne podklady a formálne pracovné miesta, ktoré mali slúžiť výlučne na splnenie zákonných podmienok pre udelenie ...



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ubok 676x427 10.7.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovanie nasvedčuje tomu, že zabezpečovali nepravdivé dokumenty o ubytovaní, administratívne podklady a formálne pracovné miesta, ktoré mali slúžiť výlučne na splnenie zákonných podmienok pre udelenie pobytu.


Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru v rámci policajnej akcie s krycím názvom „Bekrija“ obvinil dve osoby zo zločinu prevádzačstva. Ako ďalej polícia informovala, zároveň podali podnet na ich vzatie do väzby.

Zabezpečovali administratívne podklady


Podľa doterajších zistení obvinení najmenej od začiatku roka 2025 vytvárali štátnym príslušníkom tretích krajín fiktívne podmienky na získanie alebo obnovenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky. Vyšetrovanie nasvedčuje tomu, že zabezpečovali nepravdivé dokumenty o ubytovaní, administratívne podklady a formálne pracovné miesta, ktoré mali slúžiť výlučne na splnenie zákonných podmienok pre udelenie pobytu.

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Týmto spôsobom obvinení neoprávnene umožnili najmenej 77 cudzincom získať pobytové oprávnenie na Slovensku, ktoré následne využívali na pohyb a výkon práce v ďalších krajinách schengenského priestoru. „Za svoje služby si mali účtovať odmenu vo výške približne 1 500 až 2 500 eur za každú osobu, pričom vyšetrovanie ukazuje na finančný prospech presahujúci 115-tisíc eur. Ďalšie finančné prostriedky mali získavať pravidelnými mesačnými platbami za administratívne zabezpečenie a odvody,“ uviedla polícia.

Trestné konanie pokračuje


Počas vyšetrovania boli podľa policajtov zadokumentované aj ďalšie skutky, pri ktorých jeden z obvinených obdobným spôsobom zabezpečoval fiktívne podklady pre ďalších najmenej 29 štátnych príslušníkov tretích krajín, za čo získal ďalší finančný prospech vo výške najmenej 35-tisíc eur.

Obe osoby boli zadržané v stredu 8. júla v ranných hodinách. Vo štvrtok 9. júla im vyšetrovateľ vzniesol obvinenie a následne podal podnet na ich vzatie do väzby. V prípade dokázania viny hrozí obvineným za zločin prevádzačstva trest odňatia slobody na dva roky až osem rokov,“ zdôraznila polícia. Doplnila, že trestné konanie naďalej pokračuje a vzhľadom na jeho procesné štádium nie je možné poskytovať bližšie informácie.


Zdroj: SITA.sk - ÚBOK obvinil dvojicu z prevádzačstva, pobytové oprávnenie nezákonne poskytli až 77 osobám – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dokumenty Prevádzačstvo trest odňatia slobody
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