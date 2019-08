Pri tvorbe návrhu štátneho rozpočtu bude kľúčová septembrová prognóza

Na snímke minister financií Ladislav Kamenický. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Pre rezort financií budú pri príprave rozpočtu verejnej správy na najbližšie roky dôležité najnovšie údaje o vývoji ekonomiky a daňových príjmov. Tie budú zverejnené v septembri.uviedol pre TASR tlačový odbor ministerstva.Šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) minulý týždeň v súvislosti so spomalením sa ekonomiky vyhlásil, že by bolo dobré, ak by koaliční ministri prišli s návrhmi, ako šetriť.vyhlásil Kamenický.V oblasti ďalších krokov v najbližšom období uviedol, že ak bude náhla zmena rastu ekonomiky pokračovať, bude to znamenať zníženie rozpočtovaných príjmov, na čo bude musieť ministerstvo reagovať na strane výdavkov.Viacerí ministri, ktorým Kamenický výzvu adresoval, však už naznačili, že sa im výdavky budú škrtať ťažko. Napríklad minister práce Ján Richter (Smer-SD) upozornil na to, že väčšina výdavkov ide na plnenie si zákonných povinností, rezort dopravy nebude škrtať projekty, skôr plánuje realokácie. Rezort spravodlivosti zase uviedol, že bude šetriť na justičných čakateľoch.MF SR je povinné predložiť návrh rozpočtu tak, aby ho vláda mohla predložiť Národnej rade SR do 15. októbra bežného roka. Do tohto dátumu totiž štáty musia predložiť návrh štátneho rozpočtu na najbližší rok aj na posúdenie Európskej komisii.