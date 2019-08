Agrokomora víta schválenie vládneho materiálu o pozemkových úpravách

Na snímke predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 21. augusta (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) víta rozhodnutie vlády SR a schválenie materiálu, ktorým sa na Slovensku spúšťajú komplexné pozemkové úpravy. Rozdrobenosť slovenskej pôdy je obrovský problém, na ktorý komora dlhodobo upozorňuje a ktorý nemá v európskom priestore obdoby. Uviedla to v reakcii na vládou schválený materiál hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.Roky neriešená situácia s rozdrobenosťou pôdy mala a stále aj má podľa SPPK výrazne negatívny vplyv na hospodárenie na pôde, investičné zámery, chod miest a obcí, činnosť poľnohospodárov a vzhľad krajiny a celkovo stav životného prostredia.uviedol v reakcii na spustenie komplexných pozemkových úprav predseda SPPK Emil Macho.Proces sceľovania pozemkov, teda komplexných úprav, bude náročná téma na dohody, kompromisné riešenia a nutnosť zabezpečiť dostatočný objem finančných prostriedkov počas najbližších 30 rokov. Hlavne na začiatku procesu sa budeme stretávať s nedostatočnou personálnou kapacitou geodetických spoločností, pozemkových úradov či úrovňou jednotlivých projektov. Aj preto prijatý časový rámec zmien v dĺžke 30 rokov je reálny.SPPK už dnes apeluje na všetky budúce vlády, aby tému pozemkových úprav nepodcenili a vyčlenili dostatočný objem finančných prostriedkov v objeme 30 miliónov eur na každý rok.Dodala, že v neposlednom rade spustenie komplexných pozemkových úprav a ich dotiahnutie do úspešného konca prispeje k upokojeniu toľko medializovaných vzťahov medzi poľnohospodármi.Pozemkové úpravy treba vykonať ešte v 3103 katastrálnych územiach. Každoročne by mal štát spustiť pozemkové úpravy v 120 katastrálnych územiach počas 30 rokov.