Pri ukrajinských hraniciach je podľa USA už osem tisíc severokórejských vojakov

31.10.2024 (SITA.sk) - V ruskej Kurskej oblasti pri ukrajinských hraniciach je podľa americkej vlády teraz už približne osem tisíc severokórejských vojakov a pripravujú sa pomôcť Kremľu v boji proti ukrajinským jednotkám. Povedal to vo štvrtok na zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zástupca veľvyslanca USA pri OSN Robert Wood.„Práve sme dostali informáciu, že v Kurskej oblasti sa momentálne nachádza približne osemtisíc vojakov KĽDR,“ uviedol Wood. Toto vyjadrenie dramaticky kontrastuje so slovami amerického ministra obrany Lloyda Austina z predošlého dňa, ktorý povedal, že k ukrajinským hraniciam v Kurskej oblasti sa presunuli „nejakí" vojaci.USA odhadujú, že v Rusku sa nachádza približne desaťtisíc severokórejských vojakov. Južná Kórea predpokladá, že ich počet vzrástol na 11-tisíc, a Ukrajina uvádza ešte vyšší počet, a to až 12-tisíc.