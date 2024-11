Slovensku uteká vlak pri kryptomenách. Príliš vysokým zdanením odstrašuje investorov

Vláda zároveň nerobí nič pre ochranu mladých ľudí pred podvodmi od tzv. finfluencerov.



Primerané zdaňovanie kryptomien sľubuje zaujímavé daňové výnosy

Pribúda investičných podvodov na sociálnych sieťach, vláda s tým nič nerobí

1.11.2024 (SITA.sk) -Slovenská vláda zaostáva v zdaňovaní výnosov z kryptomien za ostatnými krajinami EÚ a zároveň nerobí nič pre ochranu obyvateľov pred podvodnými investíciami na internete. Kým Nemecko oslobodzuje výnos z kryptomien od dane už po jednom roku ich držania a Česká republika pripravuje oslobodenie od dane po troch rokoch, na Slovensku sa z predaja stále platí 19 % daň a navyše aj 15 % zdravotný odvod. Slovensko tak prichádza o šancu stať sa atraktívnym miestom pre investorov do kryptomien, súčasne však nerobí nič pre ochranu obyvateľov pred tzv. finfluencermi, ktorí bez obmedzení a kontroly lákajú na sociálnych sieťach ľudí do stratových investícií. Zhodli sa na tom účastníci na konferencii Investičné trendy 2024 Dávid Horváth, Compliance Officer spoločnosti Capital Markets a Peter Cmorej, exposlanec za SaS a odborník na daňovú politiku.V Európskej únii síce existuje jednotná európska regulácia MiCA (Market in Crypto-Assets Regulation) pre obchodovanie s kryptomenami, zatiaľ však neexistuje celoeurópsky rámec pre jej zdaňovanie. Štáty, ktoré sa snažia získať daňové výnosy z obchodovania s kryptomenami, preto pristupujú k nižším daňovým sadzbám alebo úplnému oslobodeniu od daní pri splnení podmienky dlhšieho držania kryptomien. Príkladom je susedná Česká Republika, ktorá má v parlamente vládny návrh na daňové oslobodenie predaja kryptomien, ktoré investori držali po dobu viac ako tri roky. Portugalsko oslobodzuje od daní zisky z predaja kryptomien v prípade, že ich jednotlivci vlastnili dlhšie ako jeden rok. Naopak, ak kryptomeny predajú skôr, zisk sa zdaňuje 28 % sadzbou. Rovnaké nastavenie má aj Nemecko, ktoré navyše oslobodzuje od dane príjmy z predaja kryptomien neprekračujúce hranicu 600 eur za účtovný rok. Tieto ústretové pravidlá voči investorom priniesli Nemecku podľa údajov ministerstva financií len v roku 2023 približne 250 miliónov eur na daniach z kryptomien.Slovensko malo mať na základe novely zákona z dielne SaS od januára tohto roku 7 % daňovú sadzbu zo zisku z kryptomien za predpokladu, že investor bude kryptomeny držať aspoň jeden rok. Zároveň malo platiť úplné oslobodenie od daní, ak by príjem za príslušné daňové obdobie nepresiahol sumu 2400 eur. "Túto zmenu, ktorá by Slovensko zatraktívnila pre kryptomenové investície a motivovala by držiteľov kryptomien priznávať svoje výnosy, však stopla súčasná vláda v rámci konsolidačných opatrení pre rok 2024. Namiesto toho Slováci platia 19 % daň a k tomu 15 % odvody. Takýto krok by kryptoaktíva legitimizoval ako reálny nástroj pre finančné transakcie, obchodovanie a investovanie, čo by prinieslo výhody v podobe väčšej transparentnosti a stability na našom trhu. Rovnako ako vo všetkom ostatnom, aj v zdaňovaní krypta je potrebné nájsť správnu mieru," hovorí Dávid Horváth zo spoločnosti Capital MarketsPodľa Petra Cmoreja Slovensko premárnilo šancu stať sa atraktívnym pre investorov do kryptomien. Okrem toho mohla optimálna daňová politika prispieť k menšej volatilite kryptoaktív, keďže motivuje k uváženejšiemu rozhodovaniu pre dlhodobejšie investovanie.Okrem odradenia Slovákov od investícií do kryptomien a poctivého zdanenia príjmov z nich Slovensko úplne ignoruje hrozbu investičných podvodov zo strany tzv. finfluencerov. Tí dnes bez kontroly ponúkajú na sociálnych sieťach pochybné investičné odporúčania, v dôsledku ktorých množstvo neskúsených ľudí prichádza o svoje peniaze. Na Slovensku sa na sociálnych sieťach stále častejšie vyskytujú aj profily s digitálnymi avatarmi známych osobností alebo dokonca politikov, ktoré ponúkajú pochybné finančné inštrumenty či klamlivé informácie o rôznych trhových príležitostiach. Takéto reklamy sľubujú enormné zisky a zlepšenie životných podmienok bez akýchkoľvek skutočných základov, pričom úplne ignorujú riziká, používajú falošné profily a domény.O tom, o akú veľkú hrozbu ide, svedčia čísla z Veľkej Británie. Podľa nezávislého regulačného orgánu FCA (Financial Conduct Authority) je totiž čoraz viac mladých ľudí v krajine vo veku 18 až 29 rokov obeťou podvodov, pričom až 62 % z nich sleduje influencerov a 74 % z nich im aj dôveruje. Pred pár dňami prebehla v Británii rozsiahla akcia proti finfluencerom pod dohľadom FCA, pri ktorej vypočuli 20 influencerov. Ešte pred niekoľkými mesiacmi FCA obvinila aj niekoľko celebrít s britskej reality show Love Island pre údajnú propagáciu finančných inštrumentov CFD, ku ktorej neboli oprávnení.Kým napríklad v susednom Česku na takéto podvody aspoň upozorňuje polícia cez svoje oficiálne kanály, na Slovensku sa tak deje v oveľa menšej miere. "Influenceri môžu poskytovať investičné rady a robiť reklamu konkrétnym produktom bez toho, aby za svoje odporúčania niesli právnu zodpovednosť. Z toho dôvodu dochádza často k propagácii neoverených alebo vysoko rizikových produktov," uviedol David Horváth zo spoločnosti Capital Markets počas konferencie Investičné trendy 2024. Riešením by podľa neho mohlo byť vytvorenie právnych mantinelov, ktoré by takýmto praktikám zabránili. Keďže páchateľov online podvodov je veľmi ťažké identifikovať, prípady ako sú tieto na Slovensku podľa Dariny Huttovej, generálnej tajomníčky AFISP, končia v slepej uličke. Zároveň dodala, že hoci Národná Banka Slovenska má Odbor ochrany práv finančného spotrebiteľa, jeho možnosti sú v tomto ohľade veľmi obmedzené.